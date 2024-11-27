В целях экономии. В Лондоне нашли альтернативу 115-миллионному форварду
«Арсенал» и «Челси» заинтересованы в подписании Беньямина Шешко
Словенский форвард «Лейцпига» Беньямин Шешко стал предметом интереса «Арсенала» и «Челси», сообщает Caught Office.
Ценник на желаемого лондонскими грандами форварда Александра Исака в размере 115 миллионов евро пугает даже топовые клубы АПЛ, потому подписания Шешко в качестве альтернативы страйкеру «Ньюкасла» активно рассматривается в руководстве клубов. Словенец мог еще прошлым летом оказаться в Англии, но в конечном итоге продлил соглашение с немецким клубом.
В текущем сезоне Беньямин Шешко провел 17 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 3 ассиста.
«Челси» может отпустить Мудрика.
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