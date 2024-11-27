В целях экономии. В Лондоне нашли альтернативу 115-миллионному форварду

Словенский форвард «Лейцпига» Беньямин Шешко стал предметом интереса «Арсенала» и «Челси», сообщает Caught Office.

Ценник на желаемого лондонскими грандами форварда Александра Исака в размере 115 миллионов евро пугает даже топовые клубы АПЛ, потому подписания Шешко в качестве альтернативы страйкеру «Ньюкасла» активно рассматривается в руководстве клубов. Словенец мог еще прошлым летом оказаться в Англии, но в конечном итоге продлил соглашение с немецким клубом.

В текущем сезоне Беньямин Шешко провел 17 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

«Челси» может отпустить Мудрика.