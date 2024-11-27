Шахтёр U19 досрочно вышел в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА

27 ноября донецкий «Шахтёр» U19 сыграл в гостях с ровесниками из «ПСВ» в матче 5-го тура Юношеской лиги УЕФА.

Горняки сыграли вничью с клубом из Нидерландов и набрали 10 очков. В настоящее время команда находится на 8-й позиции и уже гарантированно выходит в плей-офф.

В плей-офф выходят 22 команды из основного раунда. «Астон Вилла», занимающая 23-е место, имеет 6 очков.

В следующем туре донецкий «Шахтёр» сыграет против «Баварии» 10 декабря. Эта игра позволит горнякам улучшить свои позиции в Лиге, если команда одержит победу.