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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 19:11 | Обновлено 27 ноября 2024, 19:19
2248
8

Шахтёр U19 досрочно вышел в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА

Подопечные Алексея Белика сыграли вничью с ровесниками из ПСВ.

27 ноября 2024, 19:11 | Обновлено 27 ноября 2024, 19:19
2248
8
Шахтёр U19 досрочно вышел в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА
ФК Шахтер

27 ноября донецкий «Шахтёр» U19 сыграл в гостях с ровесниками из «ПСВ» в матче 5-го тура Юношеской лиги УЕФА.

Горняки сыграли вничью с клубом из Нидерландов и набрали 10 очков. В настоящее время команда находится на 8-й позиции и уже гарантированно выходит в плей-офф.

В плей-офф выходят 22 команды из основного раунда. «Астон Вилла», занимающая 23-е место, имеет 6 очков.

В следующем туре донецкий «Шахтёр» сыграет против «Баварии» 10 декабря. Эта игра позволит горнякам улучшить свои позиции в Лиге, если команда одержит победу.

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Шахтер Донецк U-19 ПСВ U-19 Юношеская лига УЕФА Алексей Белик
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Андрій Заліщук
Отже, ми побачимо дві наші юнацькі команди на євровесні, хоча б хтось
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Андрій Заліщук
Адміни, ви чи сліпі чи спецом тримаєте тут тролів типу Contr, ви що не бачите, що воно хворе???
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