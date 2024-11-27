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27 ноября 2024, 20:17 |
145
0

Ливерпуль U19 – Реал Мадрид U19 – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Юношеской лиги УЕФА

27 ноября 2024, 20:17 |
145
0
Ливерпуль U19 – Реал Мадрид U19 – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Ливерпуль

27 ноября в рамках 5-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА «Ливерпуль» U-19 встретился с «Реал Мадрид» U-19.

Матч завершился победой «Реала» со счетом 1:0, единственный гол забил Янес на 3-й минуте.

Юношеская лига УЕФА. 5-й тур. 27 ноября

«Ливерпуль» U-19 – «Реал Мадрид» U-19 – 0:1

Гол: Янес, 3

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Янес, 3 мин.

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Ливерпуль Ливерпуль U-19 Реал Мадрид Реал Мадрид U-19 Юношеская лига УЕФА видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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