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27 ноября 2024, 20:11 |
313
0

Тони Кроос признан игроком года на премии Golden Boy

Тоні Крос получил почетное звание на премии Golden Boy

27 ноября 2024, 20:11 |
313
0
Тони Кроос признан игроком года на премии Golden Boy
Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос получил почетное звание «The Golden Player Man 2024».

Эта награда является признанием его феноменальной карьеры, которую он завершил, выиграв все возможные трофеи в прошлом сезоне. Престижную награду вручило итальянское издание Tuttosport.

За свою карьеру Кроос завоевал 32 трофея, среди которых: 5 побед в Лиге чемпионов УЕФА (1 с «Баварией» и 4 с «Реалом»), 6 побед в национальных чемпионатах Германии и Испании, титул чемпиона мира 2014 года, 4 Суперкубка УЕФА и 5 клубных чемпионатов мира.

Присуждение награды «The Golden Player Man» подчеркивает его вклад в развитие мирового футбола.

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Тони Кроос Реал Мадрид сборная Германии по футболу Golden Boy
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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