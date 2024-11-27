Тони Кроос признан игроком года на премии Golden Boy

34-летний бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос получил почетное звание «The Golden Player Man 2024».

Эта награда является признанием его феноменальной карьеры, которую он завершил, выиграв все возможные трофеи в прошлом сезоне. Престижную награду вручило итальянское издание Tuttosport.

За свою карьеру Кроос завоевал 32 трофея, среди которых: 5 побед в Лиге чемпионов УЕФА (1 с «Баварией» и 4 с «Реалом»), 6 побед в национальных чемпионатах Германии и Испании, титул чемпиона мира 2014 года, 4 Суперкубка УЕФА и 5 клубных чемпионатов мира.

Присуждение награды «The Golden Player Man» подчеркивает его вклад в развитие мирового футбола.