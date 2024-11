Фрэнк Лэмпард согласился возглавить футбольный клуб из Чемпионшипа

46-летний английский специалист Фрэнк Лэмпард дал согласие возглавить «Ковентри Сити», который выступает в Чемпионшипе.

По информации Бена Якобса, бывший тренер «Челси» подпишет контракт в четверг и будет присутствовать на домашней игре клуба с «Кардиффом».

Фрэнк Лэмпард ранее тренировал «Эвертон», «Дерби Каунти» и «Челси».

Несмотря на опыт, как главный тренер Лэмпард пока не добился значительных успехов.

«Ковентри Сити» на данный момент занимает 17-е место. За 17 туров команда одержала 4 победы, 5 ничьих и 8 поражений.

Frank Lampard has agreed in principle to become Coventry City's new manager. Nothing signed yet but the expectation is Lampard is announced by Thursday and in charge for the game at home to Cardiff.🔵



🤝 @talkSPORT pic.twitter.com/Wd58ATJtg7