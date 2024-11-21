Обнародован топ-10 лучших игроков АПЛ в XXI веке
Лидером является Тьерри Анри, Криштиану Роналду занял девятое место
Как известно, Англия является родиной самого любимого и лучшего спорта в мире – футбола, поэтому неудивительно, что именно Английская Премьер-лига считается одной из лучших и самых конкурентоспособных лиг мира.
За историю существования АПЛ мир видел много талантливых игроков, но кто занимает вершину рейтинга из лучших игроков АПЛ в XXI веке? На этот вопрос поможет найти ответ издание Goal.
Топ 10 лучших игроков Премьер-лиги XXI века по версии Goal
- 1. Тьерри Анри (Арсенал, Франция)
- 2. Пол Скоулз (Манчестер Юнайтед, Англия)
- 3. Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед – Эвертон, Англия)
- 4. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия)
- 5. Стивен Джеррард (Ливерпуль, Англия)
- 6. Фрэнк Лэмпард (Челси – Манчестер Сити – Вест Хэм, Англия)
- 7. Мохамед Салах (Ливерпуль – Челси, Египет)
- 8. Патрик Виейра (Арсенал – Манчестер Сити, Франция)
- 9. Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Португалия)
- 10. Давид Силва (Манчестер Сити, Испания)
Дмитрий БАНАР
🚨🚨| The 10 best Premier League players of the 21st century, as per @goal.— CentreGoals. (@centregoals) November 19, 2024
1. Thierry Henry
2. Paul Scholes
3. Wayne Rooney
4. Kevin De Bruyne
5. Steven Gerrard
6. Frank Lampard
7. Mohamed Salah
8. Patrick Vieira
9. Cristiano Ronaldo
10. David Silva pic.twitter.com/JFxK36yPFj
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