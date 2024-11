Обнародован топ-10 лучших игроков АПЛ в XXI веке

Как известно, Англия является родиной самого любимого и лучшего спорта в мире – футбола, поэтому неудивительно, что именно Английская Премьер-лига считается одной из лучших и самых конкурентоспособных лиг мира.

За историю существования АПЛ мир видел много талантливых игроков, но кто занимает вершину рейтинга из лучших игроков АПЛ в XXI веке? На этот вопрос поможет найти ответ издание Goal.

Топ 10 лучших игроков Премьер-лиги XXI века по версии Goal

Дмитрий БАНАР

🚨🚨| The 10 best Premier League players of the 21st century, as per @goal.



1. Thierry Henry

2. Paul Scholes

3. Wayne Rooney

4. Kevin De Bruyne

5. Steven Gerrard

6. Frank Lampard

7. Mohamed Salah

8. Patrick Vieira

9. Cristiano Ronaldo

10. David Silva pic.twitter.com/JFxK36yPFj