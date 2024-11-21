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Англия
21 ноября 2024, 04:43 |
66
0

Обнародован топ-10 лучших игроков АПЛ в XXI веке

Лидером является Тьерри Анри, Криштиану Роналду занял девятое место

21 ноября 2024, 04:43 |
66
0
Обнародован топ-10 лучших игроков АПЛ в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри и Пол Скоулз

Как известно, Англия является родиной самого любимого и лучшего спорта в мире – футбола, поэтому неудивительно, что именно Английская Премьер-лига считается одной из лучших и самых конкурентоспособных лиг мира.

За историю существования АПЛ мир видел много талантливых игроков, но кто занимает вершину рейтинга из лучших игроков АПЛ в XXI веке? На этот вопрос поможет найти ответ издание Goal.

Топ 10 лучших игроков Премьер-лиги XXI века по версии Goal

  • 1. Тьерри Анри (Арсенал, Франция)
  • 2. Пол Скоулз (Манчестер Юнайтед, Англия)
  • 3. Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед – Эвертон, Англия)
  • 4. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия)
  • 5. Стивен Джеррард (Ливерпуль, Англия)
  • 6. Фрэнк Лэмпард (Челси – Манчестер Сити – Вест Хэм, Англия)
  • 7. Мохамед Салах (Ливерпуль – Челси, Египет)
  • 8. Патрик Виейра (Арсенал – Манчестер Сити, Франция)
  • 9. Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Португалия)
  • 10. Давид Силва (Манчестер Сити, Испания)

Дмитрий БАНАР

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Тьерри Анри Goal.com Пол Скоулз Уэйн Руни Кевин де Брюйне Стивен Джеррард Фрэнк Лэмпард Мохамед Салах Патрик Виейра Криштиану Роналду Давид Сильва рейтинг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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