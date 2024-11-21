Обнародован топ-10 лучших игроков АПЛ в XXI веке

Как известно, Англия является родиной самого любимого и лучшего спорта в мире – футбола, поэтому неудивительно, что именно Английская Премьер-лига считается одной из лучших и самых конкурентоспособных лиг мира.

За историю существования АПЛ мир видел много талантливых игроков, но кто занимает вершину рейтинга из лучших игроков АПЛ в XXI веке? На этот вопрос поможет найти ответ издание Goal.

Топ 10 лучших игроков Премьер-лиги XXI века по версии Goal

1. Тьерри Анри (Арсенал, Франция)

2. Пол Скоулз (Манчестер Юнайтед, Англия)

3. Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед – Эвертон, Англия)

4. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия)

5. Стивен Джеррард (Ливерпуль, Англия)

6. Фрэнк Лэмпард (Челси – Манчестер Сити – Вест Хэм, Англия)

7. Мохамед Салах (Ливерпуль – Челси, Египет)

8. Патрик Виейра (Арсенал – Манчестер Сити, Франция)

9. Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Португалия)

10. Давид Силва (Манчестер Сити, Испания)

Дмитрий БАНАР