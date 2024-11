В Барселоне ответили, будут ли продлевать контракт с полузащитником

27-летний нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, вероятно, продлит контракт с клубом.

Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, директор каталонского клуба Деку прокомментировал ситуацию с подписанием нового соглашения.

«Сейчас идет процесс подписания контракта. Френки де Йонг — игрок высочайшего уровня. Несмотря на наши финансовые ограничения, мы всё же находим возможности, чтобы сохранить наших футболистов.

Мы будем работать над этим в тишине — таков мой план», — объяснил Деку.

В этом сезоне Де Йонг сыграл за «Барселону» 4 матча в Ла Лиге и 3 игры в Лиге чемпионов.

Прямой конкурент «Барселоны» в борьбе за чемпионство в Испании — мадридский «Реал» — проявил интерес к защитнику «Арсенала».

