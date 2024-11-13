В Барселоне ответили, будут ли продлевать контракт с полузащитником
У Френки де Йонга контракт заканчивается летом 2026 года
27-летний нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, вероятно, продлит контракт с клубом.
Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, директор каталонского клуба Деку прокомментировал ситуацию с подписанием нового соглашения.
«Сейчас идет процесс подписания контракта. Френки де Йонг — игрок высочайшего уровня. Несмотря на наши финансовые ограничения, мы всё же находим возможности, чтобы сохранить наших футболистов.
Мы будем работать над этим в тишине — таков мой план», — объяснил Деку.
В этом сезоне Де Йонг сыграл за «Барселону» 4 матча в Ла Лиге и 3 игры в Лиге чемпионов.
Прямой конкурент «Барселоны» в борьбе за чемпионство в Испании — мадридский «Реал» — проявил интерес к защитнику «Арсенала».
🔵🔴🇳🇱 Barça director Deco on Frenkie de Jong’s contract: “It’s normal process. He’s a top quality player, we are working on contracts also considering our limits”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2024
“We keep working in silence on that, it’s my plan”, tells @mundodeportivo. pic.twitter.com/yJ88RjVDaM
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