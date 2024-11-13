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Испания
13 ноября 2024, 14:45 | Обновлено 13 ноября 2024, 14:47
294
0

В Барселоне ответили, будут ли продлевать контракт с полузащитником

У Френки де Йонга контракт заканчивается летом 2026 года

13 ноября 2024, 14:45 | Обновлено 13 ноября 2024, 14:47
294
0
В Барселоне ответили, будут ли продлевать контракт с полузащитником

27-летний нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, вероятно, продлит контракт с клубом.

Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, директор каталонского клуба Деку прокомментировал ситуацию с подписанием нового соглашения.

«Сейчас идет процесс подписания контракта. Френки де Йонг — игрок высочайшего уровня. Несмотря на наши финансовые ограничения, мы всё же находим возможности, чтобы сохранить наших футболистов.

Мы будем работать над этим в тишине — таков мой план», — объяснил Деку.

В этом сезоне Де Йонг сыграл за «Барселону» 4 матча в Ла Лиге и 3 игры в Лиге чемпионов.

Прямой конкурент «Барселоны» в борьбе за чемпионство в Испании — мадридский «Реал» — проявил интерес к защитнику «Арсенала».

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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта Деку Френки де Йонг
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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