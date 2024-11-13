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Испания
13 ноября 2024, 05:10 | Обновлено 13 ноября 2024, 05:52
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0

Мадридский Реал может усилиться французским защитником Арсенала

Уильям Салиба може заменить травмированных игроков мадридского клуба

13 ноября 2024, 05:10 | Обновлено 13 ноября 2024, 05:52
300
0
Мадридский Реал может усилиться французским защитником Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба

23-летний французский защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба стал трансферной целью мадридского «Реала».

Как сообщает издание Le10Sport, «королевский клуб» готов заплатить за игрока «канониров» 80 миллионов евро.

Уильям Салиба присоединился к «Арсеналу» в 2022 году. До этого футболист принадлежал «Марселю», который заработал на его продаже 30 миллионов евро.

В этом сезоне Салиба провел за «канониров» 10 матчей в чемпионате, 4 игры в Лиге чемпионов и 1 поединок в кубке.

Мадридский «Реал» рассматривает футболиста как возможное усиление на позицию травмированного Эдера Милитао. Сейчас у «королевского клуба» – четверо защитников находятся в лазарете.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» заинтересована в подписании полузащитника «Челси»

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Олександр Сільченко Источник: Le 10 Sport
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