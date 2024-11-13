Мадридский Реал может усилиться французским защитником Арсенала
Уильям Салиба може заменить травмированных игроков мадридского клуба
23-летний французский защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба стал трансферной целью мадридского «Реала».
Как сообщает издание Le10Sport, «королевский клуб» готов заплатить за игрока «канониров» 80 миллионов евро.
Уильям Салиба присоединился к «Арсеналу» в 2022 году. До этого футболист принадлежал «Марселю», который заработал на его продаже 30 миллионов евро.
В этом сезоне Салиба провел за «канониров» 10 матчей в чемпионате, 4 игры в Лиге чемпионов и 1 поединок в кубке.
Мадридский «Реал» рассматривает футболиста как возможное усиление на позицию травмированного Эдера Милитао. Сейчас у «королевского клуба» – четверо защитников находятся в лазарете.
Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» заинтересована в подписании полузащитника «Челси»
🚨 William Saliba is open to the interest of Real Madrid! 🇫🇷— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 12, 2024
The Madrid club are considering making a move for Arsenal's defender.
🗞️ @Le10Sport pic.twitter.com/oc5CWBcadJ
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