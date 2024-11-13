Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла планирует подписать игрока Челси зимой
Англия
13 ноября 2024, 04:14 |
84
0

Астон Вилла планирует подписать игрока Челси зимой

«Львы» заинтересованы в услугах Киернана Дьюсбери-Холла

13 ноября 2024, 04:14 |
84
0
Астон Вилла планирует подписать игрока Челси зимой
Transfermarkt. Кирнан Дьюсбери-Холл

26-летний английский полузащитник лондонского «Челси» Кирнан Дьюсбери-Холл может стать игроком «Астон Виллы» уже этой зимой.

По информации издания Fichajes.com, игрок недоволен игровым временем, которое ему предоставляет Энцо Мареска.

Интересно, что Дьюсбери-Холл присоединился к «Челси» в начале этого сезона из «Лестера». Трансфер обошелся «пенсионерам» в 35 миллионов евро.

В новом сезоне Кирнан провел за свой клуб лишь 3 матча в чемпионате, 2 игры в Кубке английской лиги и 5 поединков в Лиге конференций.

Стоит отметить, что в большинстве матчей Дьюсбери-Холл выходил на замену.

По теме:
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире в 2025. Но есть большое условие
Не срослось. Летний топ-трансфер МЮ может вернуться «домой» уже зимой
Очередная потеря из-за сборных. Лидер обороны Челси получил травму
Кирнан Дьюсбери-Холл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ Астон Вилла Челси
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
Мир азарта | 12 ноября 2024, 16:40 0
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве

Итоги SBC Summit Ukraine 2024 при поддержке FAVBET

ФОТО. Без Костюк. Сборная Украины провела первую тренировку в Техасе
Теннис | 12 ноября 2024, 20:01 7
ФОТО. Без Костюк. Сборная Украины провела первую тренировку в Техасе
ФОТО. Без Костюк. Сборная Украины провела первую тренировку в Техасе

16–17 ноября украинки проведут матчевое противостояния КБДК против команды Австрии

ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
Бокс | 12.11.2024, 09:00
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Футбол | 12.11.2024, 11:42
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
ФОТО. Роналду пойдёт по стопам Рейнольдса. Криштиану предлагают купить клуб
Футбол | 13.11.2024, 02:42
ФОТО. Роналду пойдёт по стопам Рейнольдса. Криштиану предлагают купить клуб
ФОТО. Роналду пойдёт по стопам Рейнольдса. Криштиану предлагают купить клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
12.11.2024, 21:45
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
11.11.2024, 17:48
Бокс
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
12.11.2024, 12:58 56
Футбол
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
12.11.2024, 13:21 31
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
11.11.2024, 09:05 11
Бокс
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
11.11.2024, 07:48 11
Бокс
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
11.11.2024, 16:00 21
Футбол
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
11.11.2024, 08:20 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем