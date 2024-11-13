Астон Вилла планирует подписать игрока Челси зимой
«Львы» заинтересованы в услугах Киернана Дьюсбери-Холла
26-летний английский полузащитник лондонского «Челси» Кирнан Дьюсбери-Холл может стать игроком «Астон Виллы» уже этой зимой.
По информации издания Fichajes.com, игрок недоволен игровым временем, которое ему предоставляет Энцо Мареска.
Интересно, что Дьюсбери-Холл присоединился к «Челси» в начале этого сезона из «Лестера». Трансфер обошелся «пенсионерам» в 35 миллионов евро.
В новом сезоне Кирнан провел за свой клуб лишь 3 матча в чемпионате, 2 игры в Кубке английской лиги и 5 поединков в Лиге конференций.
Стоит отметить, что в большинстве матчей Дьюсбери-Холл выходил на замену.
🚨 Aston Villa are showing an interest in signing Kiernan Dewsbury-Hall in January.— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 12, 2024
The midfielder is already unhappy with his game time under Enzo Maresca at Chelsea and is considering leaving.
🗞️ Fichajes pic.twitter.com/LsLGXl7FZs
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