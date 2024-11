Астон Вилла планирует подписать игрока Челси зимой

26-летний английский полузащитник лондонского «Челси» Кирнан Дьюсбери-Холл может стать игроком «Астон Виллы» уже этой зимой.

По информации издания Fichajes.com, игрок недоволен игровым временем, которое ему предоставляет Энцо Мареска.

Интересно, что Дьюсбери-Холл присоединился к «Челси» в начале этого сезона из «Лестера». Трансфер обошелся «пенсионерам» в 35 миллионов евро.

В новом сезоне Кирнан провел за свой клуб лишь 3 матча в чемпионате, 2 игры в Кубке английской лиги и 5 поединков в Лиге конференций.

Стоит отметить, что в большинстве матчей Дьюсбери-Холл выходил на замену.

