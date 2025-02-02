Манчестер Юнайтед нашел замену Рэшфорду. Это вингер Астон Виллы
Красные дьяволы следят за Леоном Бэйли
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать вингера «Астон Виллы» Леона Бэйли, сообщает The Telegraph.
По информации источника, игрока рассматривают как замену Маркусу Рэшфорду, который близок к уходу из клуба. «Красные дьяволы» изучают сразу несколько вариантов усиления своей команды, однако Бэйли остается главным кандидатом на трансфер.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего вингера в 38 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
В нынешнем сезоне Бэйли провел за «Астон Виллу» во всех турнирах 29 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.
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