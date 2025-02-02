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  4. Манчестер Юнайтед нашел замену Рэшфорду. Это вингер Астон Виллы
Англия
02 февраля 2025, 17:33 |
652
0

Манчестер Юнайтед нашел замену Рэшфорду. Это вингер Астон Виллы

Красные дьяволы следят за Леоном Бэйли

02 февраля 2025, 17:33 |
652
0
Манчестер Юнайтед нашел замену Рэшфорду. Это вингер Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать вингера «Астон Виллы» Леона Бэйли, сообщает The Telegraph.

По информации источника, игрока рассматривают как замену Маркусу Рэшфорду, который близок к уходу из клуба. «Красные дьяволы» изучают сразу несколько вариантов усиления своей команды, однако Бэйли остается главным кандидатом на трансфер.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего вингера в 38 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Бэйли провел за «Астон Виллу» во всех турнирах 29 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

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Леон Бэйли Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ
Іван Распутін Источник: The Telegraph
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