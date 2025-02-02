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  4. «Этого и не скажешь». Британский журналист оценил игру Забарного и Хейсена
Англия
02 февраля 2025, 16:16 |
1199
0

«Этого и не скажешь». Британский журналист оценил игру Забарного и Хейсена

Ник Райт в восторге от игры центрбеков Борнмута

02 февраля 2025, 16:16 |
1199
0
«Этого и не скажешь». Британский журналист оценил игру Забарного и Хейсена
Getty Images/Global Images Ukraine

Британский журналист издания Sky Sports Ник Райт прокомментировал игру украинского центрбека «Борнмута» Ильи Забарного, и его партнера Дина Хейсена:

«На позиции центрального защитника, где традиционно решающую роль играют опыт и знания, Ираола использует 22-летнего Илью Забарного и 19-летнего Дина Хейсена – пару, которая примерно на шесть лет моложе среднего возраста игроков Премьер-лиги в этом сезоне. А наблюдая за их игрой, этого и не скажешь.

Они достигли великолепного взаимопонимания, демонстрируя уровень уверенности, который не соответствует их возрасту. Команда Ираолы проиграла лишь один из 12 матчей Премьер-лиги, которые они начали вместе, а в пяти сохранила чистые листы».

В нынешнем сезоне украинский защитник Илья Забарный провел на клубном уровне 25 матчей. Веб-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 38 миллионов евро.

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Sky Sports Дин Хейсен Илья Забарный Борнмут Андони Ираола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: Sky Sports
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