Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Ярмоленко станет функционером, или же тренером»

Бывший украинский тренер, а зараза футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал возможное завершение карьеры полузащитника «Динамо» Андрея Ярмоленко.

"Не знаю, на сколько его хватит, однако его возраст говорит о том, что по завершении нынешнего чемпионата Украины, скорее всего, Ярмоленко вместе со своей семьей будет принимать решение: продолжать ему свою карьеру в роли футболиста или нет.

Насколько я понимаю, он перейдет на другую роль в Динамо. Андрей уже не будет игроком, а станет функционером или тренером. Я этого точно не знаю - об этом лучше спросить у самого Ярмоленко".

Напомним, что Андрей Ярмоленко оформил дубль в матче 7-го тура Лиги Европы против «Галатасарая».