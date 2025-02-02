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  4. Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Ярмоленко станет функционером, или же тренером»
Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 16:15 |
330
0

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Ярмоленко станет функционером, или же тренером»

Эксперт дал прогнозы относительно дальнейшей карьеры Андрея

02 февраля 2025, 16:15 |
330
0
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Ярмоленко станет функционером, или же тренером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо – Галатасарай

Бывший украинский тренер, а зараза футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал возможное завершение карьеры полузащитника «Динамо» Андрея Ярмоленко.

"Не знаю, на сколько его хватит, однако его возраст говорит о том, что по завершении нынешнего чемпионата Украины, скорее всего, Ярмоленко вместе со своей семьей будет принимать решение: продолжать ему свою карьеру в роли футболиста или нет.

Насколько я понимаю, он перейдет на другую роль в Динамо. Андрей уже не будет игроком, а станет функционером или тренером. Я этого точно не знаю - об этом лучше спросить у самого Ярмоленко".

Напомним, что Андрей Ярмоленко оформил дубль в матче 7-го тура Лиги Европы против «Галатасарая».

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инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Андрей Ярмоленко Вячеслав Заховайло завершение карьеры Динамо Киев
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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