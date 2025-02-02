Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Ярмоленко станет функционером, или же тренером»
Эксперт дал прогнозы относительно дальнейшей карьеры Андрея
Бывший украинский тренер, а зараза футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал возможное завершение карьеры полузащитника «Динамо» Андрея Ярмоленко.
"Не знаю, на сколько его хватит, однако его возраст говорит о том, что по завершении нынешнего чемпионата Украины, скорее всего, Ярмоленко вместе со своей семьей будет принимать решение: продолжать ему свою карьеру в роли футболиста или нет.
Насколько я понимаю, он перейдет на другую роль в Динамо. Андрей уже не будет игроком, а станет функционером или тренером. Я этого точно не знаю - об этом лучше спросить у самого Ярмоленко".
Напомним, что Андрей Ярмоленко оформил дубль в матче 7-го тура Лиги Европы против «Галатасарая».
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