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  4. Ярмоленко побил клубный рекорд Гусева в Лиге Европы
Лига Европы
21 января 2025, 21:35 | Обновлено 21 января 2025, 21:38
759
0

Ярмоленко побил клубный рекорд Гусева в Лиге Европы

Хавбек киевлян забил 14-й мяч в Лиге Европе в динамовских рядах

21 января 2025, 21:35 | Обновлено 21 января 2025, 21:38
759
0
Ярмоленко побил клубный рекорд Гусева в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко, сделав дубль в матче с «Галатасараем» (3:3), довел счет своих еврокубковых голов за «Динамо» до 23-х. С этим результатом он делит теперь 5-е место в списке лучших бомбардиров украинских команд с Жуниором Мораесом и Максимом Шацких. 14 раз Андрей поражал ворота соперников в Лиге Европы и 9 - в Лиге чемпионов.

К слову, по числу голов в Лиге Европы Ярмоленко на один мяч превзошел клубный рекорд, принадлежавший Олегу Гусеву. А среди всех бомбардиров наших команд в этом турнире уступает только Жуниору Мораесу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Игрок

Клубы

Голы

Матчи

Ср. рез.

1.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (2), Динамо (7), Шахтер (7)

16

29

0,55

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

14

46

0,30

3.

ТАЙСОН

Металлист (7), Шахтер (7)

14

56

0,25

4.

Олег ГУСЕВ

Динамо

13

42

0,31

5.

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

11

19

0,58

6.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Днепр (10), Шахтер (1), Колос (-)

11

35

0,31

Клейтон ШАВЬЕР

Металлист

11

35

0,31

8.

Джонатан КРИСТАЛЬДО

Металлист

10

22

0,45

9.

Никола КАЛИНИЧ

Днепр

9

29

0,31

10.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

9

34

0,26

11.

ЭДМАР

Металлист (9), Днепр (-)

9

54

0,17
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цифры и факты Лига Европы Андрей Ярмоленко Олег Гусев Динамо Киев
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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