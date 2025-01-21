Ярмоленко побил клубный рекорд Гусева в Лиге Европы
Хавбек киевлян забил 14-й мяч в Лиге Европе в динамовских рядах
Андрей Ярмоленко, сделав дубль в матче с «Галатасараем» (3:3), довел счет своих еврокубковых голов за «Динамо» до 23-х. С этим результатом он делит теперь 5-е место в списке лучших бомбардиров украинских команд с Жуниором Мораесом и Максимом Шацких. 14 раз Андрей поражал ворота соперников в Лиге Европы и 9 - в Лиге чемпионов.
К слову, по числу голов в Лиге Европы Ярмоленко на один мяч превзошел клубный рекорд, принадлежавший Олегу Гусеву. А среди всех бомбардиров наших команд в этом турнире уступает только Жуниору Мораесу.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Голы
|
Матчи
|
Ср. рез.
|
1.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д (2), Динамо (7), Шахтер (7)
|
16
|
29
|
0,55
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
14
|
46
|
0,30
|
3.
|
ТАЙСОН
|
Металлист (7), Шахтер (7)
|
14
|
56
|
0,25
|
4.
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
13
|
42
|
0,31
|
5.
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
11
|
19
|
0,58
|
6.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Днепр (10), Шахтер (1), Колос (-)
|
11
|
35
|
0,31
|
|
Клейтон ШАВЬЕР
|
Металлист
|
11
|
35
|
0,31
|
8.
|
Джонатан КРИСТАЛЬДО
|
Металлист
|
10
|
22
|
0,45
|
9.
|
Никола КАЛИНИЧ
|
Днепр
|
9
|
29
|
0,31
|
10.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
9
|
34
|
0,26
|
11.
|
ЭДМАР
|
Металлист (9), Днепр (-)
|
9
|
54
|
0,17
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