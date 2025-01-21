Ярмоленко побил клубный рекорд Гусева в Лиге Европы

Андрей Ярмоленко, сделав дубль в матче с «Галатасараем» (3:3), довел счет своих еврокубковых голов за «Динамо» до 23-х. С этим результатом он делит теперь 5-е место в списке лучших бомбардиров украинских команд с Жуниором Мораесом и Максимом Шацких. 14 раз Андрей поражал ворота соперников в Лиге Европы и 9 - в Лиге чемпионов.

К слову, по числу голов в Лиге Европы Ярмоленко на один мяч превзошел клубный рекорд, принадлежавший Олегу Гусеву. А среди всех бомбардиров наших команд в этом турнире уступает только Жуниору Мораесу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)