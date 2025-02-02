«Были бы другие результаты». Итальянский журналист сравнил Довбика и Лукаку

Итальянский журналист, который приближен к «Роме» Лакопо Мирабелла сравнил украинского форварда «волков» Артема Довбика и бельгийского нападающего «Наполи» Ромелу Лукаку:

«Мне очень нравится Лукаку. Я бы попробовал привести в «Рому» пару Конте-Лукаку. У «Ромы» уже был Лукаку, они могли его выкупить его или продлить аренду, а если бы еще взяли Конте, то получили бы идеальную пару и были бы другие результаты. Суждение о Лукаку всегда должно быть связано с игрой нападающего, которого вы имеете в своем составе сегодня, а именно Довбыка. Многие говорят, что Лукаку не отличился так же, как и в прошлом году, но его работа невероятна.

Если сравнить его с Довбыком, то понятно, что «Роме» нужен нападающий, который может играть спиной к воротам, держать мяч и поднимать команду вверх. Лукаку - один из лучших в Европе по этому фундаментальному показателю. Понятно, что Довбыку нужно вернуть свой блеск, но, несмотря на это, он уже забил 12 голов в этом сезоне. Если это показатели «не самого лучшего» Довбыка, то есть основания быть уверенным в себе. Конечно, он отличается от Лукаку, который является более опытным, более физическим и более полезным в фазе невладения мячом».

Ранее Довбик рассказал о ценном совете Шевченко.