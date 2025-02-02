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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
02.02.2025 16:00 – перерыв 1 : 0
Петровац
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 16:10 | Обновлено 02 февраля 2025, 16:14
149
0

Колос – Петровац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

02 февраля 2025, 16:10 | Обновлено 02 февраля 2025, 16:14
149
0
Колос – Петровац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

Клуб Колос Ковалевка проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет черногорский клуб Петровац.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 2 февраля в 16:00 в Турции.

Колос – Петровац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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