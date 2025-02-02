02.02.2025 16:00 – перерыв 1 : 0
Украина. Премьер лига02 февраля 2025, 16:10 | Обновлено 02 февраля 2025, 16:14
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Колос – Петровац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
02 февраля 2025, 16:10 | Обновлено 02 февраля 2025, 16:14
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Клуб Колос Ковалевка проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет черногорский клуб Петровац.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 2 февраля в 16:00 в Турции.
Колос – Петровац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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