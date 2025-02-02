Второй спарринг за день. Колос разгромил черногорский Петровац

В воскресенье 2 февраля Колос провел еще один контрольный матч на сборах в Турции, в котором разгромил клуб Петровац из Черногории (3:0).

Колосс быстро открыл счет. На 4-й минуте навес Владислава Велетня с фланга превратил в гол Николай Ковталюк.

Во втором тайме Даниил Алефиренко удачно сыграл на перехвате и удвоил преимущество ковалевского клуба.

А точку в игре на 78-й минуте поставил Максим Третьяков, воспользовавшийся остроумным пасом Владислава Велетня.

Товарищеский матч. 2 февраля. Турция

Колос (Украина) – Петровац (Черногория) – 3:0

Голы: Николай Ковталюк, Даниил Алефиренко, Максим Третьяков

Колос (старт): Пахолюк, Бондаренко, Козик, Владою, Цуриков, Ориховский, Гагнидзе, Безручук, Денисенко, Велетень, Ковталюк

Во втором тайме на замену выходили: Шершень, Поправка, Бойко, Криворучко, Демченко, Алефиренко, Третьяков

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Итог матча