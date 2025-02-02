Второй спарринг за день. Колос разгромил черногорский Петровац
Голы забили: Николай Ковталюк, Даниил Алефиренко, Максим Третьяков
В воскресенье 2 февраля Колос провел еще один контрольный матч на сборах в Турции, в котором разгромил клуб Петровац из Черногории (3:0).
Колосс быстро открыл счет. На 4-й минуте навес Владислава Велетня с фланга превратил в гол Николай Ковталюк.
Во втором тайме Даниил Алефиренко удачно сыграл на перехвате и удвоил преимущество ковалевского клуба.
А точку в игре на 78-й минуте поставил Максим Третьяков, воспользовавшийся остроумным пасом Владислава Велетня.
Товарищеский матч. 2 февраля. Турция
Колос (Украина) – Петровац (Черногория) – 3:0
Голы: Николай Ковталюк, Даниил Алефиренко, Максим Третьяков
Колос (старт): Пахолюк, Бондаренко, Козик, Владою, Цуриков, Ориховский, Гагнидзе, Безручук, Денисенко, Велетень, Ковталюк
Во втором тайме на замену выходили: Шершень, Поправка, Бойко, Криворучко, Демченко, Алефиренко, Третьяков
Видеообзор матча
Видеозапись матча
Итог матча
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