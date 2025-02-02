Зинченко в запасе. Известны стартовые составы на матч Арсенал – Ман Сити
Матч 24-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 18:30 по киевскому времени
В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Сити».
Встречу примет Эмирейтс в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
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Перед началом встречи хозяева поля с 47 очками расположились на 2-й позиции чемпионата, а гости с 41 баллом занимают 4-е место турнирной таблицы АПЛ.
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Украинский левый защитник «Арсенала» Александр Зинченко начнет матч со скамьи запасных.
Стартовые составы на матч «Арсенал» – «Манчестер Сити»:
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