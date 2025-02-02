Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко в запасе. Известны стартовые составы на матч Арсенал – Ман Сити
Англия
02 февраля 2025, 17:20 | Обновлено 02 февраля 2025, 17:25
756
4

Зинченко в запасе. Известны стартовые составы на матч Арсенал – Ман Сити

Матч 24-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 18:30 по киевскому времени

02 февраля 2025, 17:20 | Обновлено 02 февраля 2025, 17:25
756
4
Зинченко в запасе. Известны стартовые составы на матч Арсенал – Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

Встречу примет Эмирейтс в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Перед началом встречи хозяева поля с 47 очками расположились на 2-й позиции чемпионата, а гости с 41 баллом занимают 4-е место турнирной таблицы АПЛ.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Украинский левый защитник «Арсенала» Александр Зинченко начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Арсенал» – «Манчестер Сити»:

По теме:
Невероятный Матета. Ман Юнайтед дома уступил Кристал Пэлас
Автогол хозяев. Тоттенхэм одолел Брентфорд, Ярмолюк не сыграл
«Этого и не скажешь». Британский журналист оценил игру Забарного и Хейсена
Арсенал Лондон Манчестер Сити Арсенал - Манчестер Сити Манчестер Сити - Арсенал стартовые составы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона – Алавес – 1:0. Левандовски принес 3 очка. Видео гола и обзор
Футбол | 02 февраля 2025, 18:08 0
Барселона – Алавес – 1:0. Левандовски принес 3 очка. Видео гола и обзор
Барселона – Алавес – 1:0. Левандовски принес 3 очка. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги

Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Прогноз на финал WTA 500 в Линце
Теннис | 02 февраля 2025, 13:00 4
Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Прогноз на финал WTA 500 в Линце
Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Прогноз на финал WTA 500 в Линце

Решающий матч на пятисотнике в Австрии состоится 2 февраля, начало – в 15:00

В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
Футбол | 01.02.2025, 19:33
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
ЧЕ-2025. Среди лидеров не удержались. Украина стала восьмой в эстафете
Биатлон | 02.02.2025, 16:32
ЧЕ-2025. Среди лидеров не удержались. Украина стала восьмой в эстафете
ЧЕ-2025. Среди лидеров не удержались. Украина стала восьмой в эстафете
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Бокс | 02.02.2025, 10:36
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Сьогодні матчі в Європі просто космос: "Арсенал-МС", "Мілан-Інтер", "Рома-Наполі" !🔥
Ответить
+1
ivankondrat96
Судячи з усього, Зінченко залишається в Арсеналі. Принаймні до літа
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
apepa
МС выиграет. Я на них тыщу баксов поставил.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
31.01.2025, 16:20 43
Футбол
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 6
Футбол
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
01.02.2025, 10:07 9
Футбол
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
01.02.2025, 01:35 21
Футбол
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
02.02.2025, 10:58
Бокс
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
01.02.2025, 09:22
Бокс
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
01.02.2025, 08:48 4
Бокс
Паоло Мальдини ответил, кто является лучшим футболистом в истории
Паоло Мальдини ответил, кто является лучшим футболистом в истории
01.02.2025, 00:57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем