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Испания
12 ноября 2024, 20:35 | Обновлено 12 ноября 2024, 20:55
1860
5

Пророчили большое будущее. 19-летний полузащитник Реала завершил карьеру

Марк Кукалон признался, что он устал от постоянных травм

12 ноября 2024, 20:35 | Обновлено 12 ноября 2024, 20:55
1860
5
Пророчили большое будущее. 19-летний полузащитник Реала завершил карьеру
Transfermarkt. Марк Кукалон

19-летний полузащитник мадридского «Реала» Марк Кукалон сообщил, что завершает свою игровую карьеру. Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, молодой футболист, которому пророчили большое будущее, начал получать травмы одну за другой и решил, что для его здоровья лучше всего завязать с футболом.

К академии мадридского «Реала» Кукалон присоединился в 2016 году. За это время он прошел все возрастные группы команды.

Прошлый сезон Марк провел в аренде в низкодивизионном испанском клубе «Лас Розас». Именно туда его отправили для восстановления после травм. Однако после возвращения в структуру мадридского клуба игрок вновь начал страдать от постоянных повреждений.

Напомним, ранее стало известно о травме защитника мадридского «Реала» Лукаса Васкеса.

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Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма завершение карьеры
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 5
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Gargantua81
какой огненно рыжий, ашкенази наверное
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0
MaximusOne
Рижики якісь всі травматичні
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0
Kitten
Не кожному здоров'я дозволяє бути професійним спортсменом...
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0
Френки
Вы так не пугайте! Я увидел заголовок и обосрался, что это Арда Гюлер.
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0
OKs100
Думаю, он уже успел заработать до десяти миллионов долларов. Их ему хватит надолго.
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-2
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