Пророчили большое будущее. 19-летний полузащитник Реала завершил карьеру

19-летний полузащитник мадридского «Реала» Марк Кукалон сообщил, что завершает свою игровую карьеру. Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, молодой футболист, которому пророчили большое будущее, начал получать травмы одну за другой и решил, что для его здоровья лучше всего завязать с футболом.

К академии мадридского «Реала» Кукалон присоединился в 2016 году. За это время он прошел все возрастные группы команды.

Прошлый сезон Марк провел в аренде в низкодивизионном испанском клубе «Лас Розас». Именно туда его отправили для восстановления после травм. Однако после возвращения в структуру мадридского клуба игрок вновь начал страдать от постоянных повреждений.

🤍 19 year old Marc Cucalón announced that he is retiring from football, because of the injuries he sustained.



Wish Marc all the best for the future. pic.twitter.com/QLx4VMIhQs