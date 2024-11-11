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Испания
11 ноября 2024, 16:08 |
902
0

Мадридский Реал остался без защитника. Что произошло?

Лукас Васкес получил повреждение на матче 13-го тура Ла лиги

11 ноября 2024, 16:08 |
902
0
Мадридский Реал остался без защитника. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Игрок мадридского «Реала» Лукас Васкес пополнил ряды травмированных игроков. Вероятно, игрок будет отсутствовать в течение следующих пяти-шести недель.

Испанский футболист получил повреждение в 13-м туре Ла лиги против Осасуны (4:0). Лукас провел на футбольном поле первые 45 минут, однако после перерыва был заменен.

Клубные врачи диагностировали у футболиста травму длинной приводной мышцы левой ноги. Серьезность повреждения пока неизвестна.

В этом сезоне Васкес провел 14 матчей, в которых отличился двумя голами и одним ассистом.

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Лукас Васкес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Осасуна травма
Андрій Вітренко Источник: ФК Реал Мадрид
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