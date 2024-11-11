Мадридский Реал остался без защитника. Что произошло?

Игрок мадридского «Реала» Лукас Васкес пополнил ряды травмированных игроков. Вероятно, игрок будет отсутствовать в течение следующих пяти-шести недель.

Испанский футболист получил повреждение в 13-м туре Ла лиги против Осасуны (4:0). Лукас провел на футбольном поле первые 45 минут, однако после перерыва был заменен.

Клубные врачи диагностировали у футболиста травму длинной приводной мышцы левой ноги. Серьезность повреждения пока неизвестна.

В этом сезоне Васкес провел 14 матчей, в которых отличился двумя голами и одним ассистом.