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Испания
26 декабря 2024, 15:25 | Обновлено 26 декабря 2024, 15:26
54
0

Дани ОЛЬМО: «Играть за Барселону – это мечта»

Полузащитник вспомнил, как получил предложение от испанского гранта

26 декабря 2024, 15:25 | Обновлено 26 декабря 2024, 15:26
54
0
Дани ОЛЬМО: «Играть за Барселону – это мечта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Игрок испанской «Барселоны» Дани Ольмо поделился мыслями о своем трансфере в каталонский клуб, который состоялся летом 2024 года.

«Были и другие варианты, но когда с предложением появилась «Барса», я не сомневался. Вернуться домой, к своей семье и друзьям было мечтой, и теперь я могу воплотить ее в жизнь.

Иметь возможность играть на «Камп Ноу» с такими игроками как Френки де Йонг, Роберт Левандовски или Рональд Араухо – это что-то невероятное. Мы – команда, и мы надеемся доставить много радости нашим болельщикам», – рассказал Дани.

В сезоне-024/25 Дани сыграл 15 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил одну результативную передачу.

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Дани Ольмо Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрій Вітренко Источник: Mundo Deportivo
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