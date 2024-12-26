Дани ОЛЬМО: «Играть за Барселону – это мечта»

Игрок испанской «Барселоны» Дани Ольмо поделился мыслями о своем трансфере в каталонский клуб, который состоялся летом 2024 года.

«Были и другие варианты, но когда с предложением появилась «Барса», я не сомневался. Вернуться домой, к своей семье и друзьям было мечтой, и теперь я могу воплотить ее в жизнь.

Иметь возможность играть на «Камп Ноу» с такими игроками как Френки де Йонг, Роберт Левандовски или Рональд Араухо – это что-то невероятное. Мы – команда, и мы надеемся доставить много радости нашим болельщикам», – рассказал Дани.

В сезоне-024/25 Дани сыграл 15 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил одну результативную передачу.