Прощальное обращение тен Хага к болельщикам МЮ

Голландский специалист Эрик тен Хаг обратился к фанатам «Манчестер Юнайтед» после увольнения с поста тренера дьяволов.

«Уважаемые болельщики. Позвольте начать с благодарности. Спасибо, что всегда поддерживаете клуб. Независимо от того, была ли это игра далеко от дома или тяжелый матч на «Олд Траффорд», ваша поддержка была непоколебимой. Атмосфера на «Олд Траффорд» всегда была отличной благодаря вам. Я чувствовал это много раз.

Кроме того, в выездных матчах у команды и у меня было невероятное ощущение, когда мы слышали скандирования «Юнайтед», которые заполняли стадионы соперников, независимо от того, игра проходила в Англии, Европе или во время летних турне.

Я всегда наслаждался встречами с фанатами «Манчестер Юнайтед» по всему миру. Гуляя по улицам и общаясь с фанатами в Англии, Европе, Азии, Австралии, США, вы вдохновляли меня и излучали сильное чувство единства. Именно это делает болельщиков «Юнайтед» такими особенными.

Я хочу поблагодарить вас за то, что вы подарили мне это чувство, и за вашу поддержку. Я также хочу поблагодарить персонал каждого отдела клуба за непоколебимую поддержку в хорошие и плохие времена.

Мы выиграли два трофея – достижения, которые я буду ценить всю жизнь. Конечно, я мечтал добыть больше трофеев для клуба. К сожалению, эта мечта подошла к концу.

Я желаю всем болельщикам «Манчестер Юнайтед» успехов, трофеев и славы. Ваша поддержка и тепло, которые я получил от всех в клубе, помогли мне чувствовать себя как дома.

Спасибо за эту главу моей жизни», – написал Эрик.

К слову, новым наставником команды с 11 ноября станет Рубен Аморим – тренер лиссабонского «Спортинга».

