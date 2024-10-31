Пять причин, почему МЮ уволил тен Хага

Эрик тен Хаг был на грани увольнения из «Манчестер Юнайтед» на протяжении всего прошлого сезона. Но, несмотря на переговоры с другими специалистами, руководство «МЮ» решило оставить тренера после победы в Кубке Англии. Более того, летом манкунианцы продлили контракт с голландцем и дали понять, что рассчитывают на него в дальнейшем. Однако новый сезон начался совсем плохо – 14-е место в АПЛ после девяти туров и ни одной победы в Лиге Европы. В итоге, «Юнайтед» все-таки уволил тен Хага. Это назревало давно – есть как минимум 5 причин, которые объясняют решение руководства «МЮ».

Много поражений

Манкунианцы провели 85 матчей в Премьер-лиге под руководством тен Хага и проиграли 27 из них. Это один из худших показателей среди всех тренеров «Юнайтед» после ухода Алекса Фергюсона. Процент поражений голландца (31,8%) является вторым худшим среди всех наставников «МЮ в эпоху АПЛ после Дэвида Мойеса (32,4%), который провел во главе команды только 34 матча. У манкунианцев не было стабильности в результатах. Они проигрывали соперникам разного класса. Последним для специалиста стало поражение в матче против «Вест Хэма». Можно все списать на спорный пенальти, но факт в том, что «МЮ» просто не смог забить больше, чем соперник.

«Юнайтед» часто громили в этих 27 поражениях. Манкунианцы проиграли «Борнмуту» в декабре прошлого года (0:3), «Кристал Пэлас» в мае этого года (0:4), «Ливерпулю» в марте 2023 года (0:7) и по 0:3 дома «Ливерпулю» и «Тоттенхэму» уже в этом сезоне. Были и более драматичные и менее односторонние поражения, но их все равно было сложно принять. В апреле «МЮ» проиграл «Челси» со счетом 3:4, несмотря на то, что лидировал. Оглядываясь назад, можно сказать, что сокрушительное поражение со счетом 0:4 от «Брентфорда» во второй игре «МЮ» под руководство тен Хага уже задало тревожный тон его правлению.

Ужасный старт нового сезона

После девяти матчей сезона 2024/25 у «Юнайтед» всего 11 очков. Только один раз в истории Премьер-лиги они начинали хуже — в кампании 2019/20, когда набрали всего 10 баллов после девяти туров АПЛ. У «Юнайтед» всего 3 победы в текущем сезоне – над «Фулхэмом», «Брентфордом» и «Саутгемптоном». Это не самые впечатляющие соперники. Были также скучные нулевые ничьи с «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой», которые вряд ли вдохновили болельщиков. Всего восемь забитых голов — это худший показатель результативности манкунианцев в АПЛ на старте сезона. Отсутствие забитых мячей, как и поставленной игры в целом, создало дополнительное давление на тен Хага.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Отсутствие прогресса

В межсезонье среди болельщиков царил определенный оптимизм. Многие из них были довольны работой «МЮ» на трансферном рынке, и руководство, казалось, наконец-то смогло обуздать тренера, уменьшив его влияние на работу клуба. Но по большому счету ничего не изменилось. Тен Хаг едва удерживался на своей должности, манкунианцы по-прежнему были недостаточно сильны в атаке, у команды не было идентичности, а результаты продолжали разочаровывать.

В 2024-м году «МЮ» набрал 40 очков в 27 матчах Премьер-лиги. Это восьмой показатель среди всех команд в АПЛ и всего на 5 баллов больше, чем набрали «Фулхэм» и «Борнмут». За тот же период «Юнайтед» забил всего на один гол больше (43), чем пропустил (42). Даже «Челси», который, возможно, был еще более хаотичным клубом, сумел забить на 19 мячей больше (62), чем пропустил (43) в 2024-м году. Несмотря на заявления тренера о важности возвращения высоких стандартов, «МЮ» оставался посредственным клубом по всем показателям.

Плохие показатели в атаке и обороне

Мойес еще в 2013-м году сказал, что «Юнайтед» должен стать лучше во всем, включая точность передач, создание опасных моментов и игру в обороне. Прошло уже 11 лет, а слова шотландца все еще остаются актуальными. В 2024-м году манкунианцы создали моментов на 42,4 ожидаемых гола (xG), чего достаточно только для того, чтобы занять восьмое место в Премьер-лиге. За тот же период они допустили 52,5 ожидаемых гола в свои ворота, что является вторым худшим показателем (исключая команды, вышедшие в высшую лигу/вышедшие в низшую лигу) после «Вест Хэма» (54,1). Это подчеркивает, что «МЮ» под руководством тен Хага не был достаточно эффективен ни в обороне, ни в атаке.

Getty Images/Global Images Ukraine

При тен Хаге «Юнайтед» забивал в среднем 1,45 гола за матч в АПЛ. Это второй худший показатель манкунианцев среди всех тренеров после ухода Фергюсона. Меньше было только у Ральфа Рангника (1,38 мяча за игру). Аналогично, только команда Рангника (1,38) пропускала больше голов в среднем за игру, чем команда тен Хага (1,31) в Премьер-лиге за тот же период. Однако немец работал в «МЮ» гораздо меньше голландца. Кроме того, при тен Хаге коэффициент реализации ударов команды составил всего 9,7% в АПЛ, что сделало его единственным тренером клуба в эпоху после Фергюсона, который не преодолел барьер в 10%.

Провальные концовки матчей

Одной из главных особенностей, связанных с «МЮ» в славные годы правления Фергюсона, была почти сверхъестественная способность забивать голы в концовках матчей. Неумолимость «Юнайтед» на последних минутах стала визитной карточкой клуба, как и образ Фергюсона, яростно стучащего своими часами в сторону судей. Справедливо будет сказать, что аура у манкунианцев уже не та. Теперь они сами стали той командой, у которой соперники забирают очки на последних минутах матчей.

Семь из 27 поражений тен Хага в Премьер-лиге произошли из-за голов, которые «МЮ» пропустил на 90-й минуте и позже. Это 25,9% от общего числа поражений. Среди тренеров, потерпевших не менее 20 поражений в АПЛ, никто в истории турнира не проиграл большую долю матчей из-за голов, забитых на 90-й минуте или позже. Можно предположить, что в некоторых случаях это было просто невезением. Кто-то подчеркнет тот факт, что сейчас забивается больше поздних голов, чем когда-либо прежде, из-за того, что арбитры добавляют много времени, и это правда. Но когда команда теряет концентрацию так часто, это может привести к плохим последствиям, особенно для тренера.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst