Известно, когда Неймар сможет сыграть за сборную Бразилии

Звездный вингер «Аль-Хиляля» Неймар, недавно восстановившийся после травмы, вернется в сборную Бразилии в марте 2025 года.

Именитый вингер вместе с тренерским штабом решили, что игрок должен сначала получить игровую практику в чемпионате Саудовской Аравии. Неймар из-за травмы пропустил год и два месяца.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего вингера в 30 миллионов евро. Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» летом 2023 года за 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Неймар провел за «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии 3 матча, в которых отдал 2 голевых передачи.

