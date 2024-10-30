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30 октября 2024, 21:01 | Обновлено 30 октября 2024, 21:03
227
0

Известно, когда Неймар сможет сыграть за сборную Бразилии

Звездный вингер не сыграет за национальную сборную до марта 2025 года

30 октября 2024, 21:01 | Обновлено 30 октября 2024, 21:03
227
0
Известно, когда Неймар сможет сыграть за сборную Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный вингер «Аль-Хиляля» Неймар, недавно восстановившийся после травмы, вернется в сборную Бразилии в марте 2025 года.

Именитый вингер вместе с тренерским штабом решили, что игрок должен сначала получить игровую практику в чемпионате Саудовской Аравии. Неймар из-за травмы пропустил год и два месяца.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего вингера в 30 миллионов евро. Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» летом 2023 года за 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Неймар провел за «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии 3 матча, в которых отдал 2 голевых передачи.

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Неймар сборная Бразилии по футболу Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Іван Распутін Источник: Globo Esporte
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