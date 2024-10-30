Известно, когда Неймар сможет сыграть за сборную Бразилии
Звездный вингер не сыграет за национальную сборную до марта 2025 года
Звездный вингер «Аль-Хиляля» Неймар, недавно восстановившийся после травмы, вернется в сборную Бразилии в марте 2025 года.
Именитый вингер вместе с тренерским штабом решили, что игрок должен сначала получить игровую практику в чемпионате Саудовской Аравии. Неймар из-за травмы пропустил год и два месяца.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего вингера в 30 миллионов евро. Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» летом 2023 года за 90 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Неймар провел за «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии 3 матча, в которых отдал 2 голевых передачи.
🚨🚨🚨Globo:— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) October 30, 2024
Neymar will NOT return to the national team until next March ❌🇧🇷
The player and CBF agreed it would be better for him to return after he regains his fitness fully. pic.twitter.com/qzKwOh2M7j
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