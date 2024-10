Звездный игрок наконец-то оправился и впервые за год может сыграть в матче

32-летний звездный бразильский форвард Аль-Хиляля Неймар восстановился после полученной травмы.

Пресс-служба саудовского клуба сообщила, что бразилец отправится с командой на матч Лиги чемпионов Азии против Аль-Айна. Игра состоится 21 октября в 19:00 по Киеву.

Неймар не играл с октября прошлого года. Тогда он порвал крестообразную связку колена в матче за сборную Бразилии.

Неймар присоединился к Аль-Хилялю из ПСЖ летом 2023 года. За все время он успел провести всего 5 поединков в Саудовской Аравии, отметившись двумя ассистами и одним голом.

Al-Hilal is happy to announce that Neymar will join the squad for the away trip to Al-Ain 🇧🇷



He’s back 💪@neymarjr 💙 pic.twitter.com/G9Lu4sZPaS