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Саудовская Аравия
19 октября 2024, 22:55 | Обновлено 19 октября 2024, 22:57
772
0

Звездный игрок наконец-то оправился и впервые за год может сыграть в матче

Пресс-служба Аль-Хиляля сообщила, что Неймар отправится с командой на игру с Аль-Айном

19 октября 2024, 22:55 | Обновлено 19 октября 2024, 22:57
772
0
Звездный игрок наконец-то оправился и впервые за год может сыграть в матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

32-летний звездный бразильский форвард Аль-Хиляля Неймар восстановился после полученной травмы.

Пресс-служба саудовского клуба сообщила, что бразилец отправится с командой на матч Лиги чемпионов Азии против Аль-Айна. Игра состоится 21 октября в 19:00 по Киеву.

Неймар не играл с октября прошлого года. Тогда он порвал крестообразную связку колена в матче за сборную Бразилии.

Неймар присоединился к Аль-Хилялю из ПСЖ летом 2023 года. За все время он успел провести всего 5 поединков в Саудовской Аравии, отметившись двумя ассистами и одним голом.

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Неймар Аль-Хиляль Лига чемпионов Азии Аль-Айн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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