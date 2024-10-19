Звездный игрок наконец-то оправился и впервые за год может сыграть в матче
Пресс-служба Аль-Хиляля сообщила, что Неймар отправится с командой на игру с Аль-Айном
32-летний звездный бразильский форвард Аль-Хиляля Неймар восстановился после полученной травмы.
Пресс-служба саудовского клуба сообщила, что бразилец отправится с командой на матч Лиги чемпионов Азии против Аль-Айна. Игра состоится 21 октября в 19:00 по Киеву.
Неймар не играл с октября прошлого года. Тогда он порвал крестообразную связку колена в матче за сборную Бразилии.
Неймар присоединился к Аль-Хилялю из ПСЖ летом 2023 года. За все время он успел провести всего 5 поединков в Саудовской Аравии, отметившись двумя ассистами и одним голом.
Al-Hilal is happy to announce that Neymar will join the squad for the away trip to Al-Ain 🇧🇷— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 19, 2024
He’s back 💪@neymarjr 💙 pic.twitter.com/G9Lu4sZPaS
Welcome back, @neymarjr 💙 pic.twitter.com/UY4TiiNDNo— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 19, 2024
🔹 Neymar participated in the team training ⚽️✅ pic.twitter.com/qajxO9kTpi— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 19, 2024
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