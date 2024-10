ГВАРДИОЛА: «Криштиану Роналду был монстром, а отец монстра – Лео Месси»

Главный тренер английского Манчестер Сити Жузеп Гвардиола прокомментировал успех своего подопечного Родри, который 28 октября в Париже получил Золотой мяч 2024:

«Был момент, когда Золотой мяч могли получить три игрока из Ла Масии. Но ни Хави, ни Иньеста не смогли навязать борьбу Месси.

Это сделал только Криштиану Роналду, который является монстром. Но Месси – отец монстра. И они делали что-то невероятное на протяжении последних 15–20 лет.

И, вероятно, Хави и Иньеста в тот момент тоже были достойны этой награды. Поэтому Родри вчера получил то, что испанские футболисты заслужили».

Лионель Месси является рекордсменом по количеству выигранных Золотых мячей – 8 наград. У Роналду 5 ЗМ.

