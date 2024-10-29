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Англия
29 октября 2024, 19:28 | Обновлено 29 октября 2024, 20:17
1287
0

ГВАРДИОЛА: «Криштиану Роналду был монстром, а отец монстра – Лео Месси»

Главный тренер Манчестер Сити прокомментировал победу Родри в рейтинге ЗМ-2024

29 октября 2024, 19:28 | Обновлено 29 октября 2024, 20:17
1287
0
ГВАРДИОЛА: «Криштиану Роналду был монстром, а отец монстра – Лео Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер английского Манчестер Сити Жузеп Гвардиола прокомментировал успех своего подопечного Родри, который 28 октября в Париже получил Золотой мяч 2024:

«Был момент, когда Золотой мяч могли получить три игрока из Ла Масии. Но ни Хави, ни Иньеста не смогли навязать борьбу Месси.

Это сделал только Криштиану Роналду, который является монстром. Но Месси – отец монстра. И они делали что-то невероятное на протяжении последних 15–20 лет.

И, вероятно, Хави и Иньеста в тот момент тоже были достойны этой награды. Поэтому Родри вчера получил то, что испанские футболисты заслужили».

Лионель Месси является рекордсменом по количеству выигранных Золотых мячей – 8 наград. У Роналду 5 ЗМ.

ВИДЕО. Гвардиола: «Криштиану Роналду был монстром, а отец монстра – Лео Месси»

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Родри Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Золотой мяч Лионель Месси Криштиану Роналду Хави Андрес Иньеста
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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