Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ван Дейк: «Им тоже было трудно»
Англия
28 октября 2024, 08:58 | Обновлено 28 октября 2024, 09:00
39
0

Ван Дейк: «Им тоже было трудно»

Защитник «Ливерпуля» высказался о матче с «Арсеналом»

28 октября 2024, 08:58 | Обновлено 28 октября 2024, 09:00
39
0
Ван Дейк: «Им тоже было трудно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дайк

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подвел итоги результативного поединка против лондонского «Арсенала» (2:2).

«Очевидно, им тоже было трудно. Я думаю, что отыграться дважды в игре – это прекрасно. Мы берем балл и движемся дальше, вот такое сейчас ощущение.

Нужно быть готовым к борьбе, и это было посланием в любом случае перед игрой, потому что у нас будут трудные моменты, жесткие моменты. Как я уже сказал, одно очко, мы его берем и переходим в Кубок лиги.

Мы не могли удерживать мяч дольше пяти раз. По-моему, это было проблематично в первом тайме. Очевидно, что это был хороший прессинг с их стороны, но я думаю, если бы мы удерживали мяч дольше, мы могли бы создать немного больше проблем конкурентам.

Второй тайм оказался лучше. Конечно, мы не создали много моментов, но мы были намного более доминирующими, выигрывали второй этаж и пытались, пытались и пытались. Очевидно, это был отличный гол от Салаха».

Я стараюсь просто играть важную роль в каждом стандартном положении, которое у нас есть, и, конечно же, стараюсь, чтобы мы не пропустили – но мы это сделали, так что пропущенные мячи разочаровывают», – сказал Вирджил.

По теме:
Талант Арсенала недоволен игрой своей команды в матче АПЛ
Легенда Ливерпуля заявил, что Артета превращается в Моуриньо
Позор Манчестер Юнайтед. Как Манчестер Сити отказал красным дьяволам
Вирджил ван Дейк Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Ливерпуль
Андрій Вітренко Источник: ФК Ливерпуль
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны стартовые составы на суперматч УПЛ Динамо – Шахтер
Футбол | 27 октября 2024, 16:50 97
Стали известны стартовые составы на суперматч УПЛ Динамо – Шахтер
Стали известны стартовые составы на суперматч УПЛ Динамо – Шахтер

Поединок 11-го тура чемпионата Украины начнется в 18:00 по Киеву

ШАНДРУК: «Мы не можем быть довольны ничьей»
Футбол | 28 октября 2024, 07:37 0
ШАНДРУК: «Мы не можем быть довольны ничьей»
ШАНДРУК: «Мы не можем быть довольны ничьей»

Наставник «Вереса» высказался о ничейном поединке против «Ворсклы»

Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
Футбол | 27.10.2024, 19:54
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 27.10.2024, 09:25
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
ФОТО. Под песню Билли Айлиш. Судаков обратился к фанам после ничьи с Динамо
Футбол | 28.10.2024, 02:25
ФОТО. Под песню Билли Айлиш. Судаков обратился к фанам после ничьи с Динамо
ФОТО. Под песню Билли Айлиш. Судаков обратился к фанам после ничьи с Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
26.10.2024, 09:21 2
Футбол
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
28.10.2024, 07:49
Бокс
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
27.10.2024, 20:32 7
Футбол
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
27.10.2024, 07:59 2
Футбол
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
27.10.2024, 07:15 10
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
27.10.2024, 07:33 11
Бокс
Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?
Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?
27.10.2024, 11:23 5
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
26.10.2024, 16:44 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем