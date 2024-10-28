Ван Дейк: «Им тоже было трудно»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подвел итоги результативного поединка против лондонского «Арсенала» (2:2).

«Очевидно, им тоже было трудно. Я думаю, что отыграться дважды в игре – это прекрасно. Мы берем балл и движемся дальше, вот такое сейчас ощущение.

Нужно быть готовым к борьбе, и это было посланием в любом случае перед игрой, потому что у нас будут трудные моменты, жесткие моменты. Как я уже сказал, одно очко, мы его берем и переходим в Кубок лиги.

Мы не могли удерживать мяч дольше пяти раз. По-моему, это было проблематично в первом тайме. Очевидно, что это был хороший прессинг с их стороны, но я думаю, если бы мы удерживали мяч дольше, мы могли бы создать немного больше проблем конкурентам.

Второй тайм оказался лучше. Конечно, мы не создали много моментов, но мы были намного более доминирующими, выигрывали второй этаж и пытались, пытались и пытались. Очевидно, это был отличный гол от Салаха».

Я стараюсь просто играть важную роль в каждом стандартном положении, которое у нас есть, и, конечно же, стараюсь, чтобы мы не пропустили – но мы это сделали, так что пропущенные мячи разочаровывают», – сказал Вирджил.