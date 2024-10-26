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  4. «Лучше, чем Мудрик». Вернидуб нашел футболиста для Динамо
Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 14:39 |
1074
0

«Лучше, чем Мудрик». Вернидуб нашел футболиста для Динамо

Тренер похвалил Джасура Яхшибоева

26 октября 2024, 14:39 |
1074
0
«Лучше, чем Мудрик». Вернидуб нашел футболиста для Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Украинский тренер Юрий Вернидуб расхвалил своего бывшего подопечного Джасура Яхшибоева, с которым работал в «Шерифе» и солигорском «Шахтере». Специалист заявил, что полузащитник подошел бы киевскому «Динамо».

Он может быть лучшим футболистом в любом чемпионате. У человека есть все – техника, удар, пас, скорость, понимание футбола. Я еще когда был в белорусе говорил тренерам: «Если бы Яхшибоев захотел, то смог бы заиграть в Шахтере или в Динамо, и был бы там одним из лучших».

Если сравнивать с украинцами, то у Джасура немного меньше скорость, чем у Мудрика, но в плане понимания и видения футбола он гораздо выше Михаила. Яхшибоев – это талантище! Он чувствует каждый момент», – сказал Вернидуб.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Яхшибоев выступает за «Ордабасы». В прошлом сезоне футболист провел 25 матчей, забив 10 мячей.

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Джасурбек Яхшибоев Михаил Мудрик Юрий Вернидуб Динамо Киев Ордабасы
Олег Вахоцкий Источник
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