«Лучше, чем Мудрик». Вернидуб нашел футболиста для Динамо

Украинский тренер Юрий Вернидуб расхвалил своего бывшего подопечного Джасура Яхшибоева, с которым работал в «Шерифе» и солигорском «Шахтере». Специалист заявил, что полузащитник подошел бы киевскому «Динамо».

Он может быть лучшим футболистом в любом чемпионате. У человека есть все – техника, удар, пас, скорость, понимание футбола. Я еще когда был в белорусе говорил тренерам: «Если бы Яхшибоев захотел, то смог бы заиграть в Шахтере или в Динамо, и был бы там одним из лучших».

Если сравнивать с украинцами, то у Джасура немного меньше скорость, чем у Мудрика, но в плане понимания и видения футбола он гораздо выше Михаила. Яхшибоев – это талантище! Он чувствует каждый момент», – сказал Вернидуб.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Яхшибоев выступает за «Ордабасы». В прошлом сезоне футболист провел 25 матчей, забив 10 мячей.