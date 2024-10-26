ФОТО. Челси научился управлять Феррари. Мудрика снова хвалят

Английские медиа говорят, что вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел на высший уровень:

«Мудрик наконец-то вышел на высший уровень после того, как «Челси» обвинили в том, что они не умеют водить «Феррари»», – пишет журналист The Sun Джошуа Холл.

«Ранее на этой неделе генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал «синих» за неправильное использование Михаила Мудрика», – напоминает журналист.

«Но похоже, что Мареска всё-таки знает как управлять «Феррари». 23-летний украинец был лучшим в ночном матче Лиги конференций против «Панатинаикоса». Вингер не только хорошо работал в штрафной площадке и возле нее, но и оказывал влияние на всем поле. Мудрик покинул Грецию со 100-процентной точностью передач и выиграв четыре единоборства. Мудрик также отдал еще одну результативную передачу против «Гента» в Лиге конференций, то есть он принял участие в половине всех голов «Челси» в этом евросезоне», – расхваливает украинца Холл, добавляя в свой материал статистические данные игры десятого номера лондонцев.