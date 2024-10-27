Турнирная таблица. Кто лидирует в УПЛ после Класико между Динамо и Шахтером

С 25 до 27 октября прошли матчи 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

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В центральном матче тура встретились киевское Динамо и донецкий Шахтер. Команды Александра Шовковского и Марино Пушича разошлись миром (1:1).

На гол Артема Бондаренко, забитый сразу после перерыва, в конце матча ответил Александр Караваев, вышедший на замену у хозяев поля.

В турнирной таблице между топ-грандами УПЛ сохранился интервал в 6 очков в пользу динамовского клуба.

В лидирующую группу входят: Динамо (26 очков), Александрия (26), Полесье (22), Шахтер (20), Кривбасс (17).

Внизу турнирной таблицы находятся Оболонь и Ингулец (по 5 пунктов).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 10-й тур

🔹 25 октября (пятница)

15:30. Рух – Черноморец – 1:1

18:00. Полесье – Колос – 1:1

🔹 26 октября (суббота)

13:00. Александрия – Ингулец – 2:1

– Ингулец – 2:1 15:30. Кривбасс – ЛНЗ – 3:1

– ЛНЗ – 3:1 18:00. Карпаты – Оболонь – 1:0

🔹 27 октября (воскресенье)

13:00. Левый Берег – Заря – 0:2

– 0:2 15:30. Верес – Ворскла – 2:2

18:00. Динамо – Шахтер – 1:1

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 10 8 2 0 22 - 6 26 2 Александрия 10 8 2 0 17 - 7 26 3 Полесье 10 6 4 0 19 - 7 22 4 Шахтер Донецк 10 6 2 2 26 - 10 20 5 Кривбасс 10 5 2 3 11 - 9 17 6 ЛНЗ Черкассы 11 4 3 4 13 - 16 15 7 Заря 11 5 0 6 11 - 12 15 8 Карпаты Львов 11 4 3 4 12 - 14 15 9 Рух Львов 10 3 5 2 15 - 6 14 10 Черноморец 11 3 3 5 7 - 11 12 11 Верес 11 2 5 4 12 - 16 11 12 Ворскла 11 2 4 5 11 - 17 10 13 Колос К 11 1 6 4 6 - 9 9 14 Левый берег 11 2 2 7 4 - 14 8 15 Оболонь 11 1 2 8 5 - 26 5 16 Ингулец 11 0 5 6 7 - 18 5 Полная таблица

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