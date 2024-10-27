Турнирная таблица. Кто лидирует в УПЛ после Класико между Динамо и Шахтером
Команды Александра Шовковского и Марино Пушича разошлись миром, 1:1
С 25 до 27 октября прошли матчи 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
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В центральном матче тура встретились киевское Динамо и донецкий Шахтер. Команды Александра Шовковского и Марино Пушича разошлись миром (1:1).
На гол Артема Бондаренко, забитый сразу после перерыва, в конце матча ответил Александр Караваев, вышедший на замену у хозяев поля.
В турнирной таблице между топ-грандами УПЛ сохранился интервал в 6 очков в пользу динамовского клуба.
В лидирующую группу входят: Динамо (26 очков), Александрия (26), Полесье (22), Шахтер (20), Кривбасс (17).
Внизу турнирной таблицы находятся Оболонь и Ингулец (по 5 пунктов).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ УПЛ. 10-й тур
🔹 25 октября (пятница)
- 15:30. Рух – Черноморец – 1:1
- 18:00. Полесье – Колос – 1:1
🔹 26 октября (суббота)
- 13:00. Александрия – Ингулец – 2:1
- 15:30. Кривбасс – ЛНЗ – 3:1
- 18:00. Карпаты – Оболонь – 1:0
🔹 27 октября (воскресенье)
- 13:00. Левый Берег – Заря – 0:2
- 15:30. Верес – Ворскла – 2:2
- 18:00. Динамо – Шахтер – 1:1
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2
|Александрия
|10
|8
|2
|0
|17 - 7
|26
|3
|Полесье
|10
|6
|4
|0
|19 - 7
|22
|4
|Шахтер Донецк
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5
|Кривбасс
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|6
|ЛНЗ Черкассы
|11
|4
|3
|4
|13 - 16
|15
|7
|Заря
|11
|5
|0
|6
|11 - 12
|15
|8
|Карпаты Львов
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|9
|Рух Львов
|10
|3
|5
|2
|15 - 6
|14
|10
|Черноморец
|11
|3
|3
|5
|7 - 11
|12
|11
|Верес
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|12
|Ворскла
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|13
|Колос К
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|14
|Левый берег
|11
|2
|2
|7
|4 - 14
|8
|15
|Оболонь
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|16
|Ингулец
|11
|0
|5
|6
|7 - 18
|5
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