27.10.2024 12:30 – FT 0 : 0
Украина. Вторая лига28 октября 2024, 11:23 | Обновлено 28 октября 2024, 12:12
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Вторая лига. Винницкая Нива потерпела фиаско в игре с Александрией-2
27 октября прошли поединки 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины
28 октября 2024, 11:23 | Обновлено 28 октября 2024, 12:12
31
0
27 октября прошли поединки 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
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Винницкая Нива потерпела фиаско в игре с Александрией-2 (0:4).
Вторая лига. 12-й тур, 26 октября
12:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Куликов-Белка – 0:0
13:30. Александрия-2 – Нива Винница – 4:0
Голы: Амарал, 45, Лебедев, 51, Базаев, 73 (пен), Радченко
14:30. Скала 1911 Стрый – Ужгород – 0:2
Голы: Богомаз, 63, Ильчук, 72
Турнирная таблица
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