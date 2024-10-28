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Вторая лига
Ревера 1908
27.10.2024 12:30 – FT 0 : 0
Куликов
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Украина. Вторая лига
28 октября 2024, 11:23 | Обновлено 28 октября 2024, 12:12
31
0

Вторая лига. Винницкая Нива потерпела фиаско в игре с Александрией-2

27 октября прошли поединки 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины

28 октября 2024, 11:23 | Обновлено 28 октября 2024, 12:12
31
0
Вторая лига. Винницкая Нива потерпела фиаско в игре с Александрией-2
ПФЛ

27 октября прошли поединки 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

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Винницкая Нива потерпела фиаско в игре с Александрией-2 (0:4).

Вторая лига. 12-й тур, 26 октября

12:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Куликов-Белка – 0:0

13:30. Александрия-2 – Нива Винница – 4:0

Голы: Амарал, 45, Лебедев, 51, Базаев, 73 (пен), Радченко

14:30. Скала 1911 Стрый – Ужгород – 0:2

Голы: Богомаз, 63, Ильчук, 72

Турнирная таблица

Видеообзоры матчей

Послематчевые комментарии

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Скала 1911 Стрый Нива Винница Ужгород Ревера 1908 Ивано-Франковск Александрия-2 Куликов-Белка видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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