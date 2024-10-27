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Украина. Вторая лига
27 октября 2024, 14:30 |
14
0

Вторая лига. 12-й тур, 27 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 октября видеотрансляции матчей 12-го тура Второй лиги

27 октября 2024, 14:30 |
14
0
Вторая лига. 12-й тур, 27 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Скала 1911 Стрый

27 октября проходят поединки 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 12-й тур, 26 октября

  • 12:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Куликов-Белка
  • 13:30. Александрия-2 – Нива Винница
  • 14:30. Скала 1911 Стрый – Ужгород

Турнирная таблица

12:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Куликов-Белка

13:30. Александрия-2 – Нива Винница

14:30. Скала 1911 Стрый – Ужгород

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Ревера 1908 Ивано-Франковск Куликов-Белка Александрия-2 Нива Винница Скала 1911 Стрый Ужгород
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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