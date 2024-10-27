Украина. Вторая лига27 октября 2024, 14:30 |
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Вторая лига. 12-й тур, 27 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 октября видеотрансляции матчей 12-го тура Второй лиги
27 октября 2024, 14:30 |
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27 октября проходят поединки 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
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Вторая лига. 12-й тур, 26 октября
- 12:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Куликов-Белка
- 13:30. Александрия-2 – Нива Винница
- 14:30. Скала 1911 Стрый – Ужгород
Турнирная таблица
12:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Куликов-Белка
13:30. Александрия-2 – Нива Винница
14:30. Скала 1911 Стрый – Ужгород
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