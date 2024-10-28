Сколько фанатов пришло на украинское классическое? Известно точное число
Поединок собрал на трибунах 3500 зрителей
Поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» посетило 3500 болельщиков. Матч проходил на стадионе имени Валерия Лобановского.
Украинское классическое посетило рекордное количество в болельщиков за последние два года. В сезоне-2023/24 достижение по посещаемости установил поединок между «Вересом» и «Ворсклой», на котором побывало 2800 зрителей.
Количество билетов на футбол ограничено в связи с полномасштабным вторжением российской армии.
Напомним, что главный поединок игрового дня УПЛ закончился вничью. Финальный счет 1:1.
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