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Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 12:12 | Обновлено 28 октября 2024, 13:09
1085
1

Сколько фанатов пришло на украинское классическое? Известно точное число

Поединок собрал на трибунах 3500 зрителей

28 октября 2024, 12:12 | Обновлено 28 октября 2024, 13:09
1085
1
Сколько фанатов пришло на украинское классическое? Известно точное число
ФК Динамо Киев

Поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» посетило 3500 болельщиков. Матч проходил на стадионе имени Валерия Лобановского.

Украинское классическое посетило рекордное количество в болельщиков за последние два года. В сезоне-2023/24 достижение по посещаемости установил поединок между «Вересом» и «Ворсклой», на котором побывало 2800 зрителей.

Количество билетов на футбол ограничено в связи с полномасштабным вторжением российской армии.

Напомним, что главный поединок игрового дня УПЛ закончился вничью. Финальный счет 1:1.

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Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер фанаты
Андрій Вітренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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protasov_lyopu_dadaj
а если баллистика, что тогда?
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