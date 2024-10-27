Динамо не может дома выиграть у Шахтера уже восемь матчей подряд

Закончился матч 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» сыграло вничью с донецким «Шахтером» (1:1). На гол Артема Бондаренко в конце матча ответил Александр Караваев.

Интересно, что «Динамо» не может выиграть на своем поле у ​​донецкой команды уже в восьмом матче подряд. В последний раз в качестве хозяев киевлянам удавалось победить «Шахтер» еще 3 августа 2018 года, когда гол Беньямина Вербича принес победу «динамовцам» со счетом 1:0.

После этого в домашних поединках «Динамо» ни разу не выигрывало, по четыре раза сыграв вничью и проиграв.

Также стоит отметить, что киевляне в домашних матчах в чемпионате не проигрывают уже пятнадцатый матч подряд, а в целом беспроигрышная серия на выезде и дома составляет двенадцать игр.