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Кубок Украины28 октября 2024, 11:34 | Обновлено 28 октября 2024, 11:50
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Ворскла – Динамо. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 30 октября в 15:30 по Киеву
28 октября 2024, 11:34 | Обновлено 28 октября 2024, 11:50
241
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В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Ворскла» и «Динамо».
Команды встретятся на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского в Полтавке. Начало встречи запланировано в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Шурман Денис из Киевской области.
Ворскла – Динамо. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Информация по трансляции и плеер будут добавлены позже.
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