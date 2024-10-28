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Кубок Украины
Ворскла
30.10.2024 17:00 - : -
Динамо Киев
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Кубок Украины
28 октября 2024, 11:34 | Обновлено 28 октября 2024, 11:50
241
0

Ворскла – Динамо. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 30 октября в 15:30 по Киеву

28 октября 2024, 11:34 | Обновлено 28 октября 2024, 11:50
241
0
Ворскла – Динамо. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Ворскла» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского в Полтавке. Начало встречи запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Шурман Денис из Киевской области.

Ворскла – Динамо. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Информация по трансляции и плеер будут добавлены позже.

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Ворскла Полтава Динамо Киев Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Ворскла - Динамо
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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