В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Ворскла» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского в Полтавке. Начало встречи запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Шурман Денис из Киевской области.

Ворскла – Динамо. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Информация по трансляции и плеер будут добавлены позже.