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28 октября 2024, 11:23 | Обновлено 28 октября 2024, 11:52
273
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Без интриги в Ле Классико. ПСЖ устроил разгром над Марселем

Парижане возглавили турнирную таблицу Лиги 1

28 октября 2024, 11:23 | Обновлено 28 октября 2024, 11:52
273
0
Без интриги в Ле Классико. ПСЖ устроил разгром над Марселем
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября состоялся центральный поединок 9-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «ПСЖ».

Со стартовых секунд французского Ле Классико парижане стали владеть инициативой, создавая моменты. Хозяева держались, однако ненадолго их хватило. На 7-й минуте счет в матче открыл Жоау Невеш, который оказался в нужном месте на добивании. Дальше ситуация для хозяев только усугубилась. Красную карточку за удар прямой ногой получил игрок «Марселя» Амин Харит.

Второй мяч залетел в ворота бело-голубых на 29-й минуте встречи. В неприметной ситуации защитник Леонардо Балерди срезал круглого в свои ворота. Нокаутировали соперников парижане за пять минут до конца первого тайма. Усман Дембеле сделал прострел на дальнюю, а Брэдли Барколя замкнул передачу – 3:0 на табло.

После перерыва «ПСЖ» продолжил доминировать на футбольном поле, только вот реализовать моменты не получалось. В итоге, вторая половина встречи оказалась безголевой.

Столичный клуб с помощью победы поднялся на первую строчку лиги (23 очка). «Марсель» же остался на третьей позиции (17 баллов).

Лига 1, 9-й тур, 27 октября

«Марсель» – «ПСЖ» – 0:3

Голы: Невеш, 7, Балерди (автогол), 29, Барколя, 40

Удаление: Харит, 20

«Лион» – «Осер» – 2:2

Голы: Микаутадзе, 45+5, 62 – Диоманд, 47, Траоре, 72

«Ницца» – «Монако» – 2:1

Голы: Гессанд, 45+1, Лаборде, 71 – Эмболо, 39

Удаление: Вандерсон, 45+4

«Страсбург» – «Нант» – 3:1

Голы: Сантос, 17, 57, Баква, 73 – Гирасси, 83

«Монпелье» – «Тулуза» – 0:3

Голы: Абухляль, 5, 8, 27

Удаления: Саванье, 51

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Ляборд (Ницца).
45’ +4
Вандерсон (Монако) получает красную карточку.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Эванн Гессан (Ницца).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Монако).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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