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  4. Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
Чемпионат Англии
Челси
27.10.2024 16:00 – FT 2 : 1
Ньюкасл
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Англия
27 октября 2024, 18:05 | Обновлено 27 октября 2024, 18:11
3410
10

Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу пенсионеров, Михаил вышел на поле на 67-й

27 октября 2024, 18:05 | Обновлено 27 октября 2024, 18:11
3410
10
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Ньюкасл.

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу пенсионеров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Голами за синих отличились Николас Джексон и Коул Палмер. Единственный мяч у сорок оформил Александер Исак.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 67-й минуте вместо Нони Мадуэке. На 82-й у украинца была отличная возможность отличиться, но он пробил по центру ворот и голкипер Ньюкасла Ник Пол спокойно отразил удар (видео момента).

Сейчас Челси занимает 4-е место в таблице чемпионата Англии с 17 очками. Столько же и у Арсенала, однако у канониров на 1 сыгранный матч меньше. В 18:30 подопечные Микеля Артеты начнут встречу с Ливерпулем.

Ньюкасл с 12 набранными пунктами располагается на 12-й позиции.

АПЛ 2024/25. 9-й тур, 27 октября

Челси – Ньюкасл – 2:1

Голы: Джексон, 18, Палмер, 47 – Исак, 32

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Александер Исак Челси Михаил Мудрик Коул Палмер Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси - Ньюкасл
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 10
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GloryUkraine
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+1
Tower Bridge
И Палмер с его отличной подачи не забил 3.
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0
Harun Bakircioğlu
Нужно было просто катнуть низом в ближний угол, а не сандалить во вратаря. Мог бы быть героем матча, и Челси не пришлось бы страдать концовку, но получилось как всегда.
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0
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contr
Тормоз цей Мудрик з іпалом дебіла☝️
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-3
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