Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ

27 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Ньюкасл.

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу пенсионеров.

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Голами за синих отличились Николас Джексон и Коул Палмер. Единственный мяч у сорок оформил Александер Исак.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 67-й минуте вместо Нони Мадуэке. На 82-й у украинца была отличная возможность отличиться, но он пробил по центру ворот и голкипер Ньюкасла Ник Пол спокойно отразил удар (видео момента).

Сейчас Челси занимает 4-е место в таблице чемпионата Англии с 17 очками. Столько же и у Арсенала, однако у канониров на 1 сыгранный матч меньше. В 18:30 подопечные Микеля Артеты начнут встречу с Ливерпулем.

Ньюкасл с 12 набранными пунктами располагается на 12-й позиции.

АПЛ 2024/25. 9-й тур, 27 октября

Челси – Ньюкасл – 2:1

Голы: Джексон, 18, Палмер, 47 – Исак, 32