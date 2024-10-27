27 октября на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Ньюкасл Юнайтед». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Челси

Команда достаточно резко была вынуждена сменить собственника. И пока что Тодд Боули продолжает набивать свои шишки, привыкая к реалиям английского и европейского футбола. Сначала синие резко просели, да и в прошлом сезоне только частично отвоевали позиции - в итоге работу Почеттино признали недостаточной, заменив его на Мареску летом. По сути, Энцо в основном сосредоточен на продолжение подъема в Премьер-Лиге. При этом в Лиге конференций отдуваются дублеры - Палмера и вовсе на тот турнир не заявили. И ничего, вот и Панатинаикос в четверг уверенно обыграли. При этом неплохо получается в АПЛ - да, там начали с домашних 0:2 от Манчестер Сити, но потом побеждали в львиной части матчей, только с Кристал Пэлас и Ноттингем Форест закончив вничью. Но Ливерпуль оказался слишком силен и победил.

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Ньюкасл Юнайтед

Клуб год назад наконец-то, после паузы в два десятилетия, вернулся в Лигу чемпионов. Но неудачно: оказался последним в своей, пусть и максимально непростой, группе. При этом упали результаты и на внутренней арене, и Хау был среди претендентов на увольнение. Но сохранил пост, а весной успел поднять подопечных на седьмое место. Сейчас он, при откровенно слабой летней трансферной работе сорок, умудряется держаться со своими подопечными в верхней части таблицы - проигрывали только Фулхэму. Хотя при этом очки терялись с тем же Эвертоном, но черно-белые побеждали Тоттенхэм и заканчивали 1:1 с Манчестер Сити. А вот с Брайтоном в прошлом туре дома разочаровали, проиграв 0:1.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы обменялись домашними победами в АПЛ, а в четвертьфинале Кубка Лиги синие выиграли дома в серии пенальти.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы синих в зрелищном поединке. Но все может закончиться довольно скучной и прагматичной игрой - ставим на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,78).