27 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Ньюкасл.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу пенсионеров.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 67-й минуте вместо Нони Мадуэке. На 82-й у украинца была отличная возможность отличиться, но он пробил по центру ворот и голкипер Ньюкасла Ник Пол спокойно отразил удар (видео момента).

АПЛ 2024/25. 9-й тур, 27 октября

Челси – Ньюкасл – 2:1

Голы: Джексон, 18, Палмер, 47 – Исак, 32

Видеообзор матча: