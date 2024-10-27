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Чемпионат Англии
Челси
27.10.2024 16:00 – FT 2 : 1
Ньюкасл
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Англия
27 октября 2024, 19:38 |
1199
0

Челси – Ньюкасл – 2:1. Как не забил Мудрик. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура АПЛ 2024/25

27 октября 2024, 19:38 |
1199
0
Челси – Ньюкасл – 2:1. Как не забил Мудрик. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Ньюкасл.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу пенсионеров.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 67-й минуте вместо Нони Мадуэке. На 82-й у украинца была отличная возможность отличиться, но он пробил по центру ворот и голкипер Ньюкасла Ник Пол спокойно отразил удар (видео момента).

АПЛ 2024/25. 9-й тур, 27 октября

Челси – Ньюкасл – 2:1

Голы: Джексон, 18, Палмер, 47 – Исак, 32

Видеообзор матча:

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
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Михаил Мудрик видео голов и обзор Коул Палмер Челси Ньюкасл Челси - Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Николас Джексон Александер Исак
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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