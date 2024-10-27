Челси – Ньюкасл – 2:1. Как не забил Мудрик. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 9-го тура АПЛ 2024/25
27 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Ньюкасл.
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Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу пенсионеров.
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 67-й минуте вместо Нони Мадуэке. На 82-й у украинца была отличная возможность отличиться, но он пробил по центру ворот и голкипер Ньюкасла Ник Пол спокойно отразил удар (видео момента).
АПЛ 2024/25. 9-й тур, 27 октября
Челси – Ньюкасл – 2:1
Голы: Джексон, 18, Палмер, 47 – Исак, 32
Видеообзор матча:
События матча
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