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Италия
28 октября 2024, 11:44 | Обновлено 28 октября 2024, 11:45
69
0

МОТТА: «В обороне сильно пострадали от Интера»

Тренер «Ювентуса» оценил уровень миланского клуба

28 октября 2024, 11:44 | Обновлено 28 октября 2024, 11:45
69
0
МОТТА: «В обороне сильно пострадали от Интера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Наставник туринского «Ювентуса» Тиаго Мотта поделился мыслями после голевой перестрелки с миланским «Интером» (4:4).

«Это был поединок со множеством сложных ситуаций, но мы смогли остаться в игре, даже после четвертого гола, когда это казалось действительно сложным. Мы должны проанализировать подробно, произошло так много событий, и не все из них были положительными. Мы можем улучшить все, каждая игра – это сама по себе история, например, мы в обороне сильно пострадали от «Интера», пропустив перед этим всего один гол за весь сезон лиги, и это показывает силу и качество змей.

С другой стороны, в атаке мы всегда были опасны. У нас есть игроки в прекрасной форме, как на левом фланге с Консейсао и Камбьязо, но также есть и Маккенни, который сыграл очень хорошо. Также в защите у нас много игроков, которые могут играть хорошо и быть полезными, это зависит от игры, а также от формы каждого из них», – сказал Мотта.

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Тиаго Мотта Ювентус Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Интер - Ювентус пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: ФК Ювентус
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