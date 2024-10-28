ФОТО. Фанат Роналду семь месяцев ехал на велосипеде, чтобы встретить кумира

Фанат Криштиану Роналду в течении семи месяцев проехал 13 000 км на велосипеде, чтобы встретиться со своим кумиром.

24-летний китаец Гонг начал свое путешествие из провинции Аньхой (Китай) еще 18 марта 2024 года. Спустя семь месяцев, 20 октября, парень встретился с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фанат сначала добрался до Пекина, оттуда поехал в Казахстан. Дальше его путь прошел через Грузию, Иран, Катар и Армению, после чего он добрался до Саудовской Аравии.

Семимесячное путешествие не обошлось без приключений – Гонг столкнулся с языковым барьером, подхватил грипп, а карманных денег еле хватило до конца поездки.

Криштиану Роналду встретился со своим фанатом на базе клуба, подарил Гонгу билеты на матч «Аль-Насра» и подписал футболку.