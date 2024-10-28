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  4. Быстрый вылет. Стародубцева проиграла в первом же матче WTA 250 Цзюцзян
WTA
28 октября 2024, 11:27 | Обновлено 28 октября 2024, 12:18
354
2

Быстрый вылет. Стародубцева проиграла в первом же матче WTA 250 Цзюцзян

Украинская теннисистка не сумела одолеть Аранчу Рус

28 октября 2024, 11:27 | Обновлено 28 октября 2024, 12:18
354
2
Быстрый вылет. Стародубцева проиграла в первом же матче WTA 250 Цзюцзян
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 92) вылетела с турнира WTA 250 в китайском городе Цзюцзян.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 1/16 финала 24-летняя спортсменка не сумела одолеть представительницу Нидерландов Аранчу Рус (WTA 83). Поединок длился 2 часа и 41 минуту.

WTA 250 Цзюцзян. Хард. 1/16 финала. 28 октября

Юлия Стародубцева (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 4:6, 7:6 (7:2), 3:6

В 1/8 финала Аранча Рус сыграет против чешки Линды Фрухвиртовой (WTA 209).

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Аранча Рус Юлия Стародубцева
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 2
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Олександр Науменко
Боролась як могла, на цей час, але цього виявилось замало. Наразі треба відпочити і готуватись до наступного сезону. В цілому, на мій погляд, дівчата виступили задовільно. Той хто мав підвищитись, підвищились, той хто неспроможній, підтвердили свою неспроможність.
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+3
Андрій Заліщук
Треба було після Китаю брати перерву до АО і заживити свою травму, навіщо так себе мучати?
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0
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