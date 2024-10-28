Быстрый вылет. Стародубцева проиграла в первом же матче WTA 250 Цзюцзян

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 92) вылетела с турнира WTA 250 в китайском городе Цзюцзян.

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В 1/16 финала 24-летняя спортсменка не сумела одолеть представительницу Нидерландов Аранчу Рус (WTA 83). Поединок длился 2 часа и 41 минуту.

WTA 250 Цзюцзян. Хард. 1/16 финала. 28 октября

Юлия Стародубцева (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 4:6, 7:6 (7:2), 3:6

В 1/8 финала Аранча Рус сыграет против чешки Линды Фрухвиртовой (WTA 209).