Ворскла забила 900-й мяч в чемпионатах Украины

Гол Николая Ковталюка в матче с «Вересом» (2:2) стал 900-м для «Ворсклы» в чемпионатах Украины. Полтавчане стали 4-м клубом после «Динамо», «Шахтера» и «Днепра», достигшим этого рубежа. 524 раза бело-зеленые поражали ворота соперников на своем поле и 377 (с учетом гола Виктора Корниенко) – в гостях.

Посильную лепту в юбилей внесли 157 игроков полтавчан и 27 «самострельщиков» команд-соперниц. Список лучших бомбардиров бело-зеленых в УПЛ возглавляют Руслан Степанюк – 29 голов, Ахмед Янузи – 28, Владислав Кулач – 27 и Артем Громов – 25. А рекордсменом клуба за сезон является Владислав Кулач, забивший 15 мячей в ЧУ – 20/21.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Ворсклы в чемпионатах Украины