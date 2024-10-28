Ворскла забила 900-й мяч в чемпионатах Украины
Автором юбилейного гола стал Николай Ковталюк
Гол Николая Ковталюка в матче с «Вересом» (2:2) стал 900-м для «Ворсклы» в чемпионатах Украины. Полтавчане стали 4-м клубом после «Динамо», «Шахтера» и «Днепра», достигшим этого рубежа. 524 раза бело-зеленые поражали ворота соперников на своем поле и 377 (с учетом гола Виктора Корниенко) – в гостях.
Посильную лепту в юбилей внесли 157 игроков полтавчан и 27 «самострельщиков» команд-соперниц. Список лучших бомбардиров бело-зеленых в УПЛ возглавляют Руслан Степанюк – 29 голов, Ахмед Янузи – 28, Владислав Кулач – 27 и Артем Громов – 25. А рекордсменом клуба за сезон является Владислав Кулач, забивший 15 мячей в ЧУ – 20/21.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Ворсклы в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
20.07.1996
|
Иван ШАРИЙ
|
Прикарпатье
|
38’ (1:0)
|
2:0 (д)
|
100-й
|
20.09.1998
|
Виталий САМОЙЛОВ
|
Шахтер
|
21’ (1:0)
|
3:7 (г)
|
200-й
|
11.11.2001
|
Сергей БАЛАНЧУК
|
ЦСКА
|
73’ (1:0)
|
1:0 (д)
|
300-й
|
05.03.2006
|
Денис ГЛАВИНА
|
Черноморец
|
57’ (1:2)
|
1:2 (д)
|
400-й
|
23.08.2009
|
Василий САЧКО
|
Динамо
|
16’ (1:1)
|
1:1 (д)
|
500-й
|
28.07.2012
|
Дмитрий ЕРЕМЕНКО
|
Карпаты
|
53’ (3:0)
|
3:1 (д)
|
600-й
|
29.05.2015
|
Антон ШИНДЕР
|
Заря
|
67’ (1:1)
|
1:1 (г)
|
700-й
|
20.05.2018
|
Владислав КУЛАЧ
|
Заря
|
66’ (1:0)
|
2:0 (д)
|
800-й
|
08.08.2021
|
Руслан СТЕПАНЮК
|
Львов
|
70’ (4:0)
|
4:1 (д)
|
900-й
|
27.10.2024
|
Николай КОВТАЛЮК
|
Верес
|
68’ (1:1)
|
2:2 (г)
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