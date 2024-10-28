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Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 11:16 | Обновлено 28 октября 2024, 11:18
83
0

Ворскла забила 900-й мяч в чемпионатах Украины

Автором юбилейного гола стал Николай Ковталюк

28 октября 2024, 11:16 | Обновлено 28 октября 2024, 11:18
83
0
Ворскла забила 900-й мяч в чемпионатах Украины
ФК Ворскла. Николай Ковталюк

Гол Николая Ковталюка в матче с «Вересом» (2:2) стал 900-м для «Ворсклы» в чемпионатах Украины. Полтавчане стали 4-м клубом после «Динамо», «Шахтера» и «Днепра», достигшим этого рубежа. 524 раза бело-зеленые поражали ворота соперников на своем поле и 377 (с учетом гола Виктора Корниенко) – в гостях.

Посильную лепту в юбилей внесли 157 игроков полтавчан и 27 «самострельщиков» команд-соперниц. Список лучших бомбардиров бело-зеленых в УПЛ возглавляют Руслан Степанюк – 29 голов, Ахмед Янузи – 28, Владислав Кулач – 27 и Артем Громов – 25. А рекордсменом клуба за сезон является Владислав Кулач, забивший 15 мячей в ЧУ – 20/21.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Ворсклы в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1-й

20.07.1996

Иван ШАРИЙ

Прикарпатье

38’ (1:0)

2:0 (д)

100-й

20.09.1998

Виталий САМОЙЛОВ

Шахтер

21’ (1:0)

3:7 (г)

200-й

11.11.2001

Сергей БАЛАНЧУК

ЦСКА

73’ (1:0)

1:0 (д)

300-й

05.03.2006

Денис ГЛАВИНА

Черноморец

57’ (1:2)

1:2 (д)

400-й

23.08.2009

Василий САЧКО

Динамо

16’ (1:1)

1:1 (д)

500-й

28.07.2012

Дмитрий ЕРЕМЕНКО

Карпаты

53’ (3:0)

3:1 (д)

600-й

29.05.2015

Антон ШИНДЕР

Заря

67’ (1:1)

1:1 (г)

700-й

20.05.2018

Владислав КУЛАЧ

Заря

66’ (1:0)

2:0 (д)

800-й

08.08.2021

Руслан СТЕПАНЮК

Львов

70’ (4:0)

4:1 (д)

900-й

27.10.2024

Николай КОВТАЛЮК

Верес

68’ (1:1)

2:2 (г)
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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