Милевский признался, можно ли поздравлять Динамо с чемпионством

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский высказался о турнирном положении столичного клуба после ничьей против донецкого «Шахтера» (1:1) в матче 11-го тура УПЛ:

«Еще очень рано поздравлять «Динамо» с чемпионством. Я рад, что «Динамо» вырвало ничью, но с чемпионством поздравлять пока не стоит. Помню, как в мое время в ноябре при Газзаеве у нас было +10 очков перед «Шахтером», а по весне они отыграли десять и привезли нам еще плюс четыре. Поэтому не нужно делать поспешных выводов. Матчей еще очень много и «Динамо» нужно набирать очки, чтобы ни от кого не зависеть».

После 10 сыгранных матчей «Динамо» имеет 26 очков в УПЛ. В активе «Шахтера» 20 зачетных пунктов.