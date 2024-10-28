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  4. Милевский признался, можно ли поздравлять Динамо с чемпионством
Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 11:37 |
529
0

Милевский признался, можно ли поздравлять Динамо с чемпионством

Бывший нападающий киевлян считает, что не нужно делать поспешных выводов

28 октября 2024, 11:37 |
529
0
Милевский признался, можно ли поздравлять Динамо с чемпионством
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский высказался о турнирном положении столичного клуба после ничьей против донецкого «Шахтера» (1:1) в матче 11-го тура УПЛ:

«Еще очень рано поздравлять «Динамо» с чемпионством. Я рад, что «Динамо» вырвало ничью, но с чемпионством поздравлять пока не стоит. Помню, как в мое время в ноябре при Газзаеве у нас было +10 очков перед «Шахтером», а по весне они отыграли десять и привезли нам еще плюс четыре. Поэтому не нужно делать поспешных выводов. Матчей еще очень много и «Динамо» нужно набирать очки, чтобы ни от кого не зависеть».

После 10 сыгранных матчей «Динамо» имеет 26 очков в УПЛ. В активе «Шахтера» 20 зачетных пунктов.

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Динамо Киев Артем Милевский чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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