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  4. Позорный поступок. Игроки Реала отказались комментировать фиаско в Классико
Испания
27 октября 2024, 08:31 |
2513
1

Позорный поступок. Игроки Реала отказались комментировать фиаско в Классико

Ни один футболист «сливочных» не вышел к журналистам

27 октября 2024, 08:31 |
2513
1
Позорный поступок. Игроки Реала отказались комментировать фиаско в Классико
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона». Гостевая команда победила со счетом 4:0.

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По информации издания MadridXtra со ссылкой на El Chiringuito, все футболисты мадридского «Реала» после поединка отказались общаться с журналистами.

«Это правда, ни один игрок «Реала» сегодня вечером не будет общаться с прессой. Где лидерство на поле и вне его?» – прокомментировал эту ситуацию репортер Эду Агуирре.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига журналисты
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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Saar
Спорт юей, не ганьбіть вашого улюбленця Луніна, його й так зганьбили , як воротаря, по повній🤣🤣 Це не кіпер основи!!!!
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-3
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