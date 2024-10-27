Позорный поступок. Игроки Реала отказались комментировать фиаско в Классико
Ни один футболист «сливочных» не вышел к журналистам
В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона». Гостевая команда победила со счетом 4:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
По информации издания MadridXtra со ссылкой на El Chiringuito, все футболисты мадридского «Реала» после поединка отказались общаться с журналистами.
«Это правда, ни один игрок «Реала» сегодня вечером не будет общаться с прессой. Где лидерство на поле и вне его?» – прокомментировал эту ситуацию репортер Эду Агуирре.
🚨 @EduAguirre7: “It’s true, no Real Madrid player will speak to the press tonight. Where is the leadership on and off the pitch?” pic.twitter.com/2wbjch9Now— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 26, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В матче 11-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» разгромила мадридский «Реал»
27 октября в 18:00 состоится матч 11-го тура УПЛ