Позорный поступок. Игроки Реала отказались комментировать фиаско в Классико

В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона». Гостевая команда победила со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По информации издания MadridXtra со ссылкой на El Chiringuito, все футболисты мадридского «Реала» после поединка отказались общаться с журналистами.

«Это правда, ни один игрок «Реала» сегодня вечером не будет общаться с прессой. Где лидерство на поле и вне его?» – прокомментировал эту ситуацию репортер Эду Агуирре.

🚨 @EduAguirre7: “It’s true, no Real Madrid player will speak to the press tonight. Where is the leadership on and off the pitch?” pic.twitter.com/2wbjch9Now