Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Борнмут
02.11.2024 17:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 октября 2024, 04:14 |
9
0

Борнмут – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 ноября в 17:00 матч чемпионата Англии

31 октября 2024, 04:14 |
9
0
Борнмут – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 2 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Борнмут – Манчестер Сити
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Тоттенхэм - Манчестер Сити - 2:1. Терапия от шпор. Видео голов и обзор
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Челси
чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Борнмут смотреть онлайн Илья Забарный Борнмут - Манчестер Сити
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
Футбол | 30 октября 2024, 22:07 9
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?

29 и 30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Младен БАРТУЛОВИЧ: «В целом доволен нашими действиями в этой игре»
Футбол | 31 октября 2024, 04:31 0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «В целом доволен нашими действиями в этой игре»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «В целом доволен нашими действиями в этой игре»

30 октября в 1/8 финала Кубка Украины донецкий «Шахтер» принимал луганскую «Зарю»

Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
Футбол | 30.10.2024, 13:49
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 30.10.2024, 18:10
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Футбол | 31.10.2024, 00:17
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
30.10.2024, 11:01 6
Футбол
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
29.10.2024, 01:59
Футбол
Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы
Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы
29.10.2024, 12:40 28
Футбол
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
29.10.2024, 06:44 31
Футбол
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
30.10.2024, 08:01 3
Бокс
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
29.10.2024, 15:23
Теннис
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
29.10.2024, 08:32 1
Бокс
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
30.10.2024, 07:37 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем