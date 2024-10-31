02.11.2024 17:00 - : -
Англия31 октября 2024, 04:14 |
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Борнмут – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 ноября в 17:00 матч чемпионата Англии
31 октября 2024, 04:14 |
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В субботу, 2 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Борнмут – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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