Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Барселона
03.11.2024 17:15 - : -
Эспаньол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 октября 2024, 15:07 |
50
0

Барселона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 ноября матч 12-го тура Ла Лиги

30 октября 2024, 15:07 |
50
0
Барселона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В воскресенье, 3 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Эспаньол».

Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Севилья
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Перспективный игрок Барселоны собирается покинуть клуб из-за разочарования
Назван главный фаворит на Золотой мяч 2025. Это не Винисиус
Валенсия – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эспаньол Барселона Барселона - Эспаньол Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возобновил карьеру тренера
Футбол | 29 октября 2024, 21:40 0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возобновил карьеру тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возобновил карьеру тренера

Сергей Ковалец возглавил «Подолье»

ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
Другие виды | 30 октября 2024, 02:15 2
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье

Ярослава Магучих показала, как она чудесно проводит время в столице Македонии

Эгис КЛИМАС: «У Ломаченко есть военные обязанности в армии»
Бокс | 30.10.2024, 09:21
Эгис КЛИМАС: «У Ломаченко есть военные обязанности в армии»
Эгис КЛИМАС: «У Ломаченко есть военные обязанности в армии»
Стали известны стартовые составы на матч Ворскла – Динамо
Футбол | 30.10.2024, 14:30
Стали известны стартовые составы на матч Ворскла – Динамо
Стали известны стартовые составы на матч Ворскла – Динамо
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Бокс | 30.10.2024, 07:06
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
28.10.2024, 23:55 26
Футбол
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
29.10.2024, 11:28
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
28.10.2024, 18:14 10
Футбол
Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение
Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение
29.10.2024, 01:33
Футбол
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
28.10.2024, 16:21 17
Футбол
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
29.10.2024, 06:44 29
Футбол
Холифилд назвал самого интересного боксера современности. Это не Усик
Холифилд назвал самого интересного боксера современности. Это не Усик
29.10.2024, 01:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем