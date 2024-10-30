Испания30 октября 2024, 15:07 |
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Барселона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 ноября матч 12-го тура Ла Лиги
30 октября 2024, 15:07 |
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В воскресенье, 3 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Эспаньол».
Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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