3 ноября на «Эстади Олимпико» пройдет матч 12-го тура Примеры, в котором «Барселона» встретится с «Эспаньолом». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Барселона

Команда провалила прошлый сезон. Хави не смог сохранить взятые в 2023-м году титулы в Суперкубке и Примере, а в Лиге чемпионов, после двух неудач выйдя наконец-то в плей-офф, вылетели там от ПСЖ, хотя выиграли в Париже и открывали счет дома. Летом пришел Флик, и этот наставник, имея тот же состав (единственный новичок, Дани Ольмо, хорошо начав, сломался - да и в целом лазарет полный), добивается радикально более высоких успехов. Чего стоит 4:0 в Эль Класико на поле Реала, после которой отрыв от галактикос вырос до 6 очков. Хотя все равно есть и осечки, что в Лиге чемпионов (начинали с 1:2 с Монако, но и там потом победили 5:0 Янг Бойз и даже 4:1 с Баварией), что в Примере с Осасуной, которой уступили на выезде 2:4.

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Эспаньол

Клуб в прошлом сезоне снова играл в Сегунде. Занял там только 4-е место, но класса хватило для того, чтобы выиграть потом стыковые поединки. На новом-старом уровне, в августе, начали с поражений 0:1 Вальядолиду и Реалу Сосьедад, но потом получилось устоять на 0:0 с Атлетико, а потом побеждали и Райо Вальекано, и Алавес. Но потом получилось прибавить только у Мальорки дома, при этом проиграв все остальные поединки - не только участникам еврокубков, Реалу, Бетису и Атлетику, но и Вильярреалу, причем дома. А неделю назад не получилось ничем ответить на пару голов Севильи, принимая ее в своем логове. Теперь до зоны вылета всего 1–2 очка.

Статистика личных встреч

Это дерби, но в последний раз в нем попугайчики выигрывали еще в 2018-м году. Но в двух из трех крайних матчах сине-гранатовые ограничились только ничьими со своим соседом.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что хозяева столкнутся с какими-то проблемами. Они показывают отличный футбол, так что ставим на то, что в этом дерби кулес выиграют с форой -2,0 голов (коэффициент - 1,66).