Барселона – Эспаньол – 3:1. Яркое каталонское дерби. Видео голов и обзор
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В матче 12-го тура Ла Лиги Барселона одержала уверенную победу над Эспаньолом в каталонском дерби (3:1).
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Барселона начала игру активно и быстро завладела инициативой. В первом тайме Дани Ольмо оформил дубль, также отличился Рафинья.
Эспаньол сумел сократить отставание только во втором тайме. На 63-й минуте Хавы Пуадо забил гол престижа.
Барселона продолжает лидировать в чемпионате Испании (33 очка), далее следуют: Реал Мадрид (24), Атлетико (23), Вильярреал, Осасуна (21).
Ла Лига. 12-й тур. 3 ноября
Барселона – Эспаньол – 3:1
Голы: Ольмо, 12, 31, Рафинья, 23 – Пуадо, 63
ГОЛ! 1:0. Ольмо, 12 мин
ГОЛ! 2:0. Рафинья, 23 мин
ГОЛ! 3:0. Ольмо, 31 мин
ГОЛ! 3:1. Пуадо, 63 мин
События матча
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