Барселона – Эспаньол – 3:1. Яркое каталонское дерби. Видео голов и обзор

В матче 12-го тура Ла Лиги Барселона одержала уверенную победу над Эспаньолом в каталонском дерби (3:1).

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Барселона начала игру активно и быстро завладела инициативой. В первом тайме Дани Ольмо оформил дубль, также отличился Рафинья.

Эспаньол сумел сократить отставание только во втором тайме. На 63-й минуте Хавы Пуадо забил гол престижа.

Барселона продолжает лидировать в чемпионате Испании (33 очка), далее следуют: Реал Мадрид (24), Атлетико (23), Вильярреал, Осасуна (21).

Ла Лига. 12-й тур. 3 ноября

Барселона – Эспаньол – 3:1

Голы: Ольмо, 12, 31, Рафинья, 23 – Пуадо, 63

ГОЛ! 1:0. Ольмо, 12 мин

ГОЛ! 2:0. Рафинья, 23 мин

ГОЛ! 3:0. Ольмо, 31 мин

ГОЛ! 3:1. Пуадо, 63 мин