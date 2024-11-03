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  4. Барселона – Эспаньол – 3:1. Яркое каталонское дерби. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Барселона
03.11.2024 17:15 – FT 3 : 1
Эспаньол
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Испания
03 ноября 2024, 19:47 | Обновлено 03 ноября 2024, 19:51
477
0

Барселона – Эспаньол – 3:1. Яркое каталонское дерби. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Ла Лиги

03 ноября 2024, 19:47 | Обновлено 03 ноября 2024, 19:51
477
0
Барселона – Эспаньол – 3:1. Яркое каталонское дерби. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура Ла Лиги Барселона одержала уверенную победу над Эспаньолом в каталонском дерби (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Барселона начала игру активно и быстро завладела инициативой. В первом тайме Дани Ольмо оформил дубль, также отличился Рафинья.

Эспаньол сумел сократить отставание только во втором тайме. На 63-й минуте Хавы Пуадо забил гол престижа.

Барселона продолжает лидировать в чемпионате Испании (33 очка), далее следуют: Реал Мадрид (24), Атлетико (23), Вильярреал, Осасуна (21).

Ла Лига. 12-й тур. 3 ноября

Барселона – Эспаньол – 3:1

Голы: Ольмо, 12, 31, Рафинья, 23 – Пуадо, 63

ГОЛ! 1:0. Ольмо, 12 мин

ГОЛ! 2:0. Рафинья, 23 мин

ГОЛ! 3:0. Ольмо, 31 мин

ГОЛ! 3:1. Пуадо, 63 мин

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Хавьер Пуадо (Эспаньол).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Барселона).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Барселона).
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Барселона Эспаньол чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Эспаньол Рафинья Диас Дани Ольмо видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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