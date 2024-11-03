Дубль Дани Ольмо. Барселона обыграла Эспаньол в каталонском дерби

В матче 12-го тура Ла Лиги Барселона одержала уверенную победу над Эспаньолом в каталонском дерби (3:1).

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Барселона начала игру активно и быстро завладела инициативой. В первом тайме Дани Ольмо оформил дубль, также отличился Рафинья.

Эспаньол сумел сократить отставание только во втором тайме. На 63-й минуте Хавы Пуадо забил гол престижа.

Барселона продолжает лидировать в чемпионате Испании (33 очка), далее следуют: Реал Мадрид (24), Атлетико (23), Вильярреал, Осасуна (21).

Ла Лига. 12-й тур. 3 ноября

Барселона – Эспаньол – 3:1

Голы: Ольмо, 12, 31, Рафинья, 23 – Пуадо, 63

Барселона: Пенья, Бальде, Мартинес, Кубарси, Форт (Кунде, 78), Педри (Гави, 85), Касадо (де Йонг, 56), Ольмо (Лопес, 56), Рафинья (Фати, 85), Ямал, Левандовски.

Эспаньол: Гарсия, Ромеро (Оливан, 78), Кабрера, Кумбула (Серджи Гомес, 40), Эль-Хилали (Унювар, 78), Бауса (Смит, 62), Каррерас, Техеро, Агуадо (Шеддира, 62), Крал, Пуадо.

Предупреждения: Каррерас, 11, Бауса, 54, Маноло Гонсалес (коуч), 74, Шеддира, 81.

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