Клуб из Саудовской Аравии может уволить Стивена Джеррарда

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард оказался под угрозой потери работы. Команда английского наставника очень удачно начала новый сезон, одержав три победы подряд, но впоследствии результаты «Аль-Иттифака» начали ухудшаться.

Как сообщает издание Daily Mail, недоверие Джеррарду выразили после матча Кубка Короля Саудовской Аравии, где «Аль-Иттифак» сенсационно проиграл команде второй лиги «Аль-Джабалайн» со счетом 1:3.

В чемпионате «Аль-Иттифак» пока занимает 10-ю позицию, имея три победы в начале сезона, две ничьи и три поражения.

Напомним, недавно сборная Саудовской Аравии разорвала контракт с главным тренером.