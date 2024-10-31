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Саудовская Аравия
31 октября 2024, 14:30 | Обновлено 31 октября 2024, 14:31
252
0

Клуб из Саудовской Аравии может уволить Стивена Джеррарда

Команда английского специалиста не может победить уже 6-й матч подряд.

31 октября 2024, 14:30 | Обновлено 31 октября 2024, 14:31
252
0
Клуб из Саудовской Аравии может уволить Стивена Джеррарда
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард оказался под угрозой потери работы. Команда английского наставника очень удачно начала новый сезон, одержав три победы подряд, но впоследствии результаты «Аль-Иттифака» начали ухудшаться.

Как сообщает издание Daily Mail, недоверие Джеррарду выразили после матча Кубка Короля Саудовской Аравии, где «Аль-Иттифак» сенсационно проиграл команде второй лиги «Аль-Джабалайн» со счетом 1:3.

В чемпионате «Аль-Иттифак» пока занимает 10-ю позицию, имея три победы в начале сезона, две ничьи и три поражения.

Напомним, недавно сборная Саудовской Аравии разорвала контракт с главным тренером.

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Стивен Джеррард Аль-Иттифак отставка чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Олександр Сільченко Источник: Daily Mail
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