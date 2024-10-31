Клуб из Саудовской Аравии может уволить Стивена Джеррарда
Команда английского специалиста не может победить уже 6-й матч подряд.
Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард оказался под угрозой потери работы. Команда английского наставника очень удачно начала новый сезон, одержав три победы подряд, но впоследствии результаты «Аль-Иттифака» начали ухудшаться.
Как сообщает издание Daily Mail, недоверие Джеррарду выразили после матча Кубка Короля Саудовской Аравии, где «Аль-Иттифак» сенсационно проиграл команде второй лиги «Аль-Джабалайн» со счетом 1:3.
В чемпионате «Аль-Иттифак» пока занимает 10-ю позицию, имея три победы в начале сезона, две ничьи и три поражения.
Напомним, недавно сборная Саудовской Аравии разорвала контракт с главным тренером.
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